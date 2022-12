Salt Bae – Μέσι: O Νταν Μπιλζέριαν «αδειάζει» δημόσια τον σεφ

Ο Salt Bae τις τελευταίες ημέρες φιγουράρει σε πολλά άρθρα, όχι όμως εξαιτίας του διάσημου τρόπου που ρίχνει το αλάτι στα κρέατά του. Μετά την άβολη στιγμή με τον Λιονέλ Μέσι, ο Νταν Μπιλζέριαν ξαναφέρνει το όνομα του σεφ στην επικαιρότητα, εκθέτοντάς τον δημόσια. Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νταν Μπιλζέριαν ή «βασιλιάς» του Instagram όπως αυτοαποκαλείται, δείχνει ότι ο Salt Bae του στέλνει φωτογραφίες του από το… 2015. Ο Μπιλζέριαν όπως φαίνεται από το κλιπ, δεν του έχει απαντήσει ποτέ, όμως ο Τούρκος σεφ συνεχίζει εδώ και χρόνια να του στέλνει συνεχώς, φωτογραφίες και selfie. Στη λεζάντα του βίντεο ο Μπιλζέριαν γράφει: «Όλοι λένε ότι ο Salt Bae είναι περίεργος, εγώ το ξέρω εδώ και χρόνια», ενώ στο τέλος συμπληρώνει «τι γαμ…νος χαζός».

Όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο από τον τελικό του Μουντιάλ, όπου ο Τούρκος σεφ τραβάει τον Λιονέλ Μέσι για να φωτογραφηθούν μαζί. Μετά από πολλές προσπάθειες, καταφέρνει να πάρει την πολυπόθητη φωτογραφία αλλά οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ήταν πολλές. Μπορεί ο Τούρκος σεφ να κατάφερε τελικά να πείσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή για μια selfie, όμως δεν κατάφερε να πείσει και τους followers του ότι ο αρχηγός της Αργεντινής τον γνώριζε.

Έτσι αργότερα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την επίσκεψη του Μέσι στο εστιατόριο του στο Ντουμπάι το 2018 για να δείξει πως οι δυο τους είναι «κολλητοί». Μάλιστα σε εκείνη τη επίσκεψη του, ο τότε αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε μαζί του και τον τότε μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, τους οποίους ο Τούρκος σεφ περιποιήθηκε ιδιαιτέρως. Όμως αντί να ηρεμήσει τους ακόλουθούς του, που τον επέκριναν τόσο για το κυνήγι στον Μέσι, όσο και για το γεγονός ότι κράτησε στα χέρια του ολομόναχος το τρόπαιο, το οποίο σύμφωνα με τη FIFA, επιτρέπεται να αγγίξει και να κρατήσει μόνο μια πολύ επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει πρώην νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA και αρχηγούς κρατών, τους εξόργισε περισσότερο.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S

