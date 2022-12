Πάπας Φραγκίσκος – Ουκρανία: Έκκληση για τα «παιδιά του πολέμου»

Έκκληση στον κόσμο να θυμηθεί αυτά τα Χριστούγεννα τα παιδιά στην Ουκρανία που υποφέρουν από το κρύο έκανε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος. Ειδικότερα, κατά την εβδομαδιαία ομιλία του στο Βατικανό, δήλωσε: “Ας σκεφτούμε τα πολλά παιδιά στην Ουκρανία που υποφέρουν, υποφέρουν τόσο πολύ, εξαιτίας αυτού του πολέμου”. Ο πάπας κάνει εκκλήσεις για την Ουκρανία σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, συνήθως τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γείτονά της τον Φεβρουάριο. “Η πλειονότητα εκείνων που έχω δει εδώ δεν μπορούν να χαμογελάσουν”, είπε ο ποντίφικας αναφερόμενος στα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν βρει καταφύγιο στη Ρώμη σε οικογένειες Ιταλών και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

“Είναι βαρύ όταν ένα παιδί χάνει την ικανότητά του να γελάει. Αυτά τα παιδιά κουβαλούν μέσα τους την τραγωδία αυτού του πολέμου, τόσο απάνθρωπη, τόσο σκληρή. Ας σκεφτούμε τον ουκρανικό λαό αυτά τα Χριστούγεννα–χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς τα απαραίτητα για την επιβίωσή του”. Την περασμένη εβδομάδα ο πάπας έκανε έκκληση να ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα για τους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς και τα δώρα αυτή τη χρονιά και να στείλουμε τα χρήματα αυτά στους Ουκρανούς για να βοηθηθούν να ξεπεράσουν την πείνα και το κρύο αυτό τον χειμώνα. Επιπλέον το Βατικανό έχει αναλάβει μια εκστρατεία συλλογικής χρηματοδότησης για την αποστολή ισοθερμικών εσωρούχων στην Ουκρανία.

On this day, Ukrainian kids used to wake up to the anticipation of gifts from Saint Nicolas. Today, they woke up to the air raid siren, drone explosions, and shellings.

Photos: Pavlo Petrov for @SESU_UA pic.twitter.com/MBUwZRwhX6

— Ukraine.ua (@ukraine_ua) December 19, 2022