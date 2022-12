Έλον Μασκ – Twitter: «Εγκαταλείπει» τη θέση του στην πλατφόρμα, υπό έναν όρο

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Θα το πράξει -όπως είπε- εάν «βρει κάποιον αρκετά παλαβό» για να τον αντικαταστήσει, εξηγώντας πως κατόπιν θα επικεντρωθεί στη διεύθυνση των ομάδων «μηχανικών λογισμικού και των εξυπηρετητών». Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης πήρε την απόφαση αντιδρώντας στη δημοσκόπηση που ξεκίνησε ο ίδιος τη Δευτέρα, ρωτώντας αν έπρεπε να αποχωρήσει από τη διεύθυνση του Twitter ή όχι. Το 57% των κάπου 17 εκατομμυρίων χρηστών της πλατφόρμας που ψήφισαν έδωσε θετική απάντηση.

Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά πριν από την ενεργοποίηση της δημοσκόπησης ο Μασκ ζήτησε συγνώμη και ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, «Βαδίζουμε μπροστά, θα υπάρξει μία ψηφοφορία για μεγάλες αλλαγές πολιτικής». Η αναβάθμιση της πολιτικής θα επηρεάσει το περιεχόμενο από κοινωνικές πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram της Meta, αλλά και του Mastodon, του Truth Social, του Tribel, του Nostr και του Post, ενώ θα επιτρέπονται οι εκατέρωθεν αναρτήσεις, όπως ανέφερε σε μία ανάρτηση το Twitter support. Ο Μάσκ είχε δηλώσει σε ένα δικαστήριο του Ντελαγουέρ τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει τον χρόνο του στην Twitter Inc και τελικά θα βρει ένα νέο επιχειρηματία για να διοικήσει την εταιρία, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες του αναρτήσεις.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022