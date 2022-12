Πούτιν – Ουκρανία: Σπάνια παραδοχή του προέδρου για την κατάσταση στη χώρα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε σήμερα ότι η κατάσταση στις τέσσερις περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας που έχει προσαρτήσει η Μόσχα χωρίς να τις έχει θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της είναι «εξαιρετικά δύσκολη». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η κατάσταση στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ όπως και στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια είναι εξαιρετικά δύσκολη». Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βίντεο που απευθυνόταν στους εργαζόμενους στην υπηρεσία ασφαλείας (FSB), την υπηρεσία αντικατασκοπείας (SVR) και την προστασία υψηλών προσώπων (FSO) στο πλαίσιο της Ημέρας των Υπηρεσιών Ασφαλείας που γιορτάζεται στη Ρωσία στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Πούτιν χαιρέτισε το έργο των υπηρεσιών αυτών οι οποίες δρουν «στις νέες επαρχίες της Ρωσίας», διαβεβαιώνοντας ότι «οι άνθρωποι που ζουν εκεί, Ρώσοι πολίτες» εξαρτώνται από τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας για την «προστασία τους». Ο Ρώσος πρόεδρος, πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης (KGB) και ο ίδιος, ζήτησε από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. «Είναι απαραίτητο να καταστέλλουμε με σθεναρότητα τις ενέργειες των ξένων μυστικών υπηρεσιών και να εντοπίζουμε αποτελεσματικά τους προδότες, τους κατασκόπους και τους δολιοφθορείς», υπογράμμισε.

⚡️"The situation in Donetsk and Luhansk People's Republics, Kherson, Zaporizhzhia regions is extremely difficult", – Putin. pic.twitter.com/ARNvqqwWnl

