Καταδικάστηκε 97χρονη δακτυλογράφος των Ναζί

Σε δυο χρόνια φυλάκισης με αναστολή από το περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Ιτσεχό της βόρειας Γερμανίας καταδικάστηκε Η 97χρονη Irmgard Furchner για τη συμμετοχή της στην εξόντωση πάνω από 10.000 ανθρώπων κατά την περίοδο που εργαζόταν ως δακτυλογράφος στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Στάτχοφ κατά το διάστημα 1943-1945. Η Furchner καταδικάστηκε με βάση τη νομοθεσία για τους ανήλικους, επειδή την εποχή διάπραξης των εγκλημάτων ήταν μόλις 18 ετών. Η έναρξη της δίκης καθυστέρησε τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν η κατηγορούμενη διέφυγε από τον οίκο ευγηρίας όπου φιλοξενείται και κατευθύνθηκε προς έναν σταθμό του μετρό. Συνελήφθη όμως λίγες ώρες αφότου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Περίπου 65.000 άνθρωποι πέθαναν από λιμό και ασθένειες ή στους θαλάμους αερίων στο Στάτχοφ κοντά στο Γκντανσκ, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Ανάμεσά τους αιχμάλωτοι πολέμου και εβραίοι που έπεσαν θύματα της ναζιστικής εκστρατείας εξόντωσης.

Η Furchner είχε εκφράσει μεταμέλεια στη διάρκεια της δίκης σπάζοντας για πρώτη φορά τη σιωπή της. «Λυπάμαι για ό,τι συνέβη» είχε δηλώσει. Είναι η πρώτη γυναίκα, εδώ και δεκαετίες, που δικάζεται στη Γερμανία για εγκλήματα που διαπράχτηκαν τη ναζιστική περίοδο. Οι συνήγοροι υπεράσπισής της ζήτησαν την αθώωσή της λέγοντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της δίκης «δεν έδειξαν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» ότι η κατηγορούμενη γνώριζε για τους φόνους. Η Furchner κατηγορείται ότι δακτυλογραφούσε τις διαταγές του αξιωματικού των SS και διαχειριζόταν την αλληλογραφία του. Η δημόσια κατήγορος Μάξι Βάντσεν ζήτησε από τους δικαστές να της επιβάλουν διετή ποινή φυλάκισης με αναστολή, τη μεγαλύτερη δυνατή χωρίς υποχρεωτικό εγκλεισμό. «Αυτή η δίκη έχει εξαιρετικά μεγάλη ιστορική σημασία» δήλωσε η Βάντσεν προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να είναι «εξαιτίας της παρόδου των ετών, η τελευταία του είδους».

Η Furchner καθόταν απαθώς στο αναπηρικό της αμαξίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης κατά την οποία αρκετοί επιζώντες του στρατοπέδου Στάτχοφ κατέθεσαν φρικιαστικές μαρτυρίες. Η Βάντσεν ευχαρίστησε τους μάρτυρες, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν συνενάγοντες, λέγοντας ότι κατέθεσαν για την απόλυτη κόλαση που βίωσαν στο στρατόπεδο.

Η εισαγγελέας είπε στους δικαστές ότι το γραμματειακό έργο της Furchner «εξασφάλιζε την απρόσκοπτη λειτουργία του στρατοπέδου και της παρείχε πληροφορίες για ό,τι συνέβαινε στο Στάτχοφ». Όπως είπε η Βάντσεν, παρά την προχωρημένη ηλικία της κατηγορούμενης, «παραμένει σημαντικό σήμερα να διεξαχθεί μια τέτοια δίκη» και να ολοκληρωθεί το ιστορικό αρχείο καθώς οι επιζώντες σταδιακά πεθαίνουν.

Irmgard Furchner, a 96-year-old German woman, fled ahead of the opening of her trial on charges of aiding and abetting mass murder in a Nazi concentration camp during World War Two, a court spokesperson said https://t.co/Kb17IvDNLA pic.twitter.com/swfsSiInpj

— Reuters (@Reuters) September 30, 2021