Πύραυλος Tayfun Τουρκία: Ο Ερντογάν απειλεί ξανά την Ελλάδα

Σε νέες απειλές και προκλήσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το Anadolu και το TRT HABER, o Ερντογάν προειδοποιεί την Ελλάδα για τις προκλήσεις στο Αιγαίο, λέγοντας: «Μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας στο Αιγαίο». Ειδικότερα, ο Ερντογάν μίλησε στη νεολαία του Μάρντιν, η ομιλία του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/12) στο Κατάρ μαζί με τον Ιμπραχίμ Καλίν, όπου παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ. Κατά τη χθεσινή του ομιλία, απαντώντας σε ερώτηση γιατί «ο ξένος τύπος και ειδικά ο ελληνικός ασχολείται με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και τις επιτυχίες της Τουρκίας. Μήπως φοβούνται;» ο Ερντογάν απάντησε ότι «βεβαίως μας φοβούνται». Επίσης, αναφέρθηκε στο επεισόδιο στο Αιγαίο.

«Σήμερα ή χθες στο Αιγαίο κάποιοι προκάλεσαν αναταραχή. Φυσικά οι δικοί μας έκαναν εκείνο που έπρεπε. Μην κάνετε τέτοια. Καθίστε ήσυχοι. Μην τα βαζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τσακωθούμε μαζί σας στο Αιγαίο. Εμείς δεν θέλουμε φασαρίες στο Αιγαίο, αλλά είπα στους συνεργάτες μου ότι αν δεν κάθονται ήσυχα (οι Έλληνες), να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Ξαφνικά θα σας έρθουμε μια νύχτα. Και μπορούμε να το κάνουμε.

#BREAKING Turkish President Erdogan warns Greece against provocations in Aegean Sea, saying: 'Don't mess with us. We have no quarrel with you in the Aegean' pic.twitter.com/aBX841QyZH

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 18, 2022