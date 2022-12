Ποδοπάτημα – Λονδίνο: Νεκρή μια 23χρονη

Στους δύο ανήλθαν οι νεκροί από το ποδοπάτημα σε συναυλία του Λονδίνου την προηγούμενη Πέμπτη. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Brixton Academy. Αρκετός κόσμος προσπάθησε να μπει στο αμφιθέατρο με τη βία, προκειμένου να παρακολουθήσει μία συναυλία, έτσι επικράτησε χάος και πανικός στην είσοδο του συναυλιακού χώρου. Ο κόσμος ποδοπατήθηκε, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να μεταφερθούν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Βίντεο που δείχνουν τον πανικό στον τόπο της τραγωδίας έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το Σάββατο απεβίωσε μία 33χρονη γυναίκα, ενώ σήμερα το πρωί έχασε τη ζωή της και μία 23χρονη, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας, για την συναυλία του Asake που θα γίνονταν την Πέμπτη. Ο Νιγηριανός μουσικός μετά τα όσα συνέβησαν έξω από τον συναυλιακό χώρο, αναγκάστηκε να την σταματήσει μετά τα πρώτα τρία τραγούδια, ενώ ακολούθησε και επίσημη ανακοίνωση από τους διοργανωτές. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, δύο γυναίκες ακόμη, 21 και 23 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από το τραγικό ποδοπάτημα έξω από το Brixton Academy.

