Μαραντόνα – Μέσι: Η ανάρτηση του Πελέ για το Μουντιάλ

Από το νοσοκομείο παρακολούθησε ο θρυλικός Πελέ, τον τελικό του Μουντιάλ 2022 ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία, στέλνοντας ένα ανατριχιαστικό μήνυμα με αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο θρυλικός Πελέ έστειλε τα συγχαρητήρια του στην Αργεντινή για την κατάκτηση του τρίτου Μουντιάλ της ιστορίας της, έπλεξε το εγκώμιο του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ τόνισε ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα τώρα θα γελάει από εκεί ψηλά.

«Σήμερα, το ποδόσφαιρο είπε ξανά την ιστορία του, όπως πάντα, με συναρπαστικό τρόπο. Ο Μέσι κατέκτησε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως του άξιζε βάσει της πορείας του. Ο καλός μου φίλος, Εμπαπέ, σκόραρε τέσσερα γκολ σε τελικό. Είναι δώρο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα, για το μέλλον του αθλήματος.

🎙️ Pelé: "Today, football continues to tell its story, as always, in an exciting way. Messi wins his first World Cup, as his trajectory deserved (…) Congratulations to Argentina, Diego is certainly smiling right now."#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dzCYG9bI0p

