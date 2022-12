Πόλεμος Ουκρανία – Κίεβο: Σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα – «Παραμείνετε στα καταφύγια»

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί σε όλη την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. «Μην αγνοείτε τις σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, παραμείνετε στα καταφύγια», έγραψε στο Telegram ο Κίριλο Τιμοσένκο, ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας.

Περίπου 60 ρωσικοί πύραυλοι έχουν εντοπιστεί να κατευθύνονται προς τον ουκρανικό εναέριο χώρο, δήλωσε ο Βιτάλι Κιμ, κυβερνήτης του Μικολάιφ στη νότια Ουκρανία. «Ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται ήδη πάνω από τη βόρεια Ουκρανία» έγραψε στο Telegram. Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναφέρει ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του ουκρανικού στρατού εναντίον της ελεγχόμενης από τη Ρωσία επαρχία Λουχάνσκ.

Air alert in most regions of #Ukraine.

Local officials report that #Russian missiles have already entered #Ukrainian airspace. pic.twitter.com/EywxpnqJTK

— NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2022