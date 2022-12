Έλον Μασκ – Twitter: Σάλος για το «κλείσιμο» λογαριασμών δημοσιογράφων στην πλατφόρμα

Επίθεση κατά του Twitter για λογοκρισία σε δημοσιογράφους εξαπέλυσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλώντας με κυρώσεις την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ. Η κίνηση του Twitter να αναστείλει τους λογαριασμούς 12 Αμερικανών δημοσιογράφων, που επέκριναν το αφεντικό του, προκάλεσε κατακραυγή και αρκετές ευρωπαϊκές φωνές καταδίκασαν έντονα αυτή την απόφαση, απειλώντας με «κυρώσεις» το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Τα νέα για την αυθαίρετη αναστολή των λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter είναι ανησυχητικά» έγραψε στο Twitter η αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί στους τεχνολογικούς γίγαντες το επόμενο καλοκαίρι, «απαιτεί σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων». Και προειδοποίησε το Twitter: «Ο Έλον Μασκ πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα». Τα πρώτα καταδικαστικά σχόλια για την απόφαση του Έλον Μασκ ήρθαν από τη Γερμανία, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει το πρωί την ανησυχία του: «Η ελευθερία του Τύπου δεν πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται όποτε βολεύει. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε πρόβλημα με το Twitter».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Βόλφγκανγκ Μπιούχνερ, έγραψε στο Twitter «μια προσωπική παρατήρηση», σημειώνοντας ότι «η αυθαίρετη αναστολή των λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter είναι απαράδεκτη». «Αν συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, θα φύγω από αυτή την πλατφόρμα» έγραψε, διευκρινίζοντας ότι έχει λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon, ανταγωνιστικό του Twitter, υπενθυμίζοντας ότι αυτό ισχύει και για την κυβέρνησή του. Στη Γαλλία, ο υπουργός Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκιούρμ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει «μέχρι νεωτέρας όλες τις δραστηριότητες στο Twitter», ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι «εθλίβη από την ολίσθηση στην οποία ο Έλον Μασκ επιταχύνει το Twitter», προσθέτοντας ότι «η ελευθερία του Τύπου βρίσκεται στο ίδιο το θεμέλιο της δημοκρατίας. Όταν επιτίθεσαι στην πρώτη είναι σαν να επιτίθεσαι στη δεύτερη».

Το Twitter ανέστειλε χθες τους λογαριασμούς δώδεκα Αμερικανών δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι στο CNN (Donie O’Sullivan), τους New York Times (Ryan Mac) και τη Washington Post (Drew Harwell), αλλά και ανεξάρτητων. Ορισμένοι εξ αυτών είχαν επικρίνει με tweets τους την απόφαση της πλατφόρμας να αναστείλει έναν λογαριασμό του Twitter που είχε μοιραστεί δεδομένα διαθέσιμα δημοσίως αναφορικά με τις κινήσεις του ιδιωτικού τζετ του Μασκ. Ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει δεχθεί αρνητική κριτική για διάφορες κινήσεις του αφότου αγόρασε τον Οκτώβριο το Twitter, είχε δώσει κάποιες ενδείξεις για την απόφασή του με αναρτήσεις του στη διάρκεια της νύχτας.

«Το να με κριτικάρεις όλη μέρα είναι απολύτως εντάξει, αλλά το να μοιράζεις την τοποθεσία μου σε πραγματικό χρόνο και να θέτεις σε κίνδυνο την οικογένειά μου δεν είναι». Πρόσθεσε ότι «οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τους “δημοσιογράφους” όπως και για όλους τους άλλους» και έγραψε: «Δημοσίευσαν την ακριβή τοποθεσία μου σε πραγματικό χρόνο, ουσιαστικά τις συντεταγμένες δολοφονίας, κατά (προφανή) άμεση παραβίαση των όρων υπηρεσίας του Twitter». Ο Μασκ δεν διευκρίνισε γιατί θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι, οι λογαριασμοί των οποίων ανεστάλησαν, είχαν μοιραστεί την «ακριβή τοποθεσία του σε πραγματικό χρόνο».

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022