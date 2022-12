Μέσι – Μουντιάλ 2022: Sold out η φανέλα του Αργεντίνου σε όλο τον κόσμο

Η φανέλα του Μέσι με την εθνική Αργεντινής έχει ξεπουλήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca! Σε όλο τον κόσμο, η Adidas βλέπει τη φανέλα του Μέσι με την εθνική Αργεντινής να είναι το πιο «καυτό» προϊόν της. Η Marca, σε δημοσίευμά της, τονίζει ότι λίγες μέρες πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Γαλλία, η φανέλα του παγκόσμιου σταρ έχει ξεπουλήσει. To δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μην ψάχνετε παγκοσμίως. Σε Μπουένος Άιρες, Μαδρίτη, Ντόχα, Τόκιο… Τα καταστήματα έχουν ξεμείνει από το απόθεμα της φανέλας με το Νο.10 και το όνομα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής.

Δεν έχει σημασία το μέγεθος, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, για άνδρες ή γυναίκες. Έχουν εξαντληθεί. Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ και η πορεία της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ ενίσχυσαν τις πωλήσεις μιας φανέλας που ήταν ήδη μια από τις πιο περιζήτητες παγκοσμίως.

Special View : One Of The Best Goal by Messi.

Sent by friend of my office colleague who witnessed it live!

Enjoy.#ArgentinaVsCroatia#FrancevsMorocco@fundacionmessi @TeamMessi pic.twitter.com/o0Xg0OxH37

— Gaurav (@IamGMishra) December 14, 2022