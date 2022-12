Τέιλορ Σουίφτ – γενέθλια: Τα 33 της χρόνια έκλεισε η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια

Ηταν η χρονιά της! Μία θαυμαστή και βραβευμένη χρονιά στη μουσική με εκατομμύρια πωλήσεις, επιτυχίες, ρεκόρ εισιτηρίων ενώ τιμήθηκε και με διδακτορικό Καλών Τεχνών. Η Τέιλορ Σουίφτ (Τaylor Swift) έκλεισε τα 33 της χρόνια και τα γιόρτασε δουλεύοντας με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Τζακ ‘Αντονοφ (Jack Antonoff) στο στούντιο δημοσιοποιώντας μια φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχαριστώ για όλες τις όμορφες ευχές σήμερα!!!» έγραψε στη λεζάντα στο Instagram. «Πέρασα τα 33α γενέθλιά μου στο στούντιο φυσικά. Δεν θα το ήθελα αλλιώς. Σας αγαπώ!», πρόσθεσε. Μία ακόμη διάκριση ήρθε για την διάσημη τραγουδίστρια. Κέρδισε την αναγνώριση και για τη σκηνοθετική της δουλειά στα δικά της μουσικά βίντεο καθώς και για το «All Too Well: The Short Film», μια ταινία μικρού μήκους 13 λεπτών που διαδραματίζεται και είναι εμπνευσμένη από τη 10λεπτη εκδοχή του αγαπημένου της τραγουδιού «All Too Well», σύμφωνα με το People.