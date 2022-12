Δήμος Αθηναίων: Μουσική για όλους και παντού σε όλη την Αθήνα

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Αθήνα γεμίζει φως, χαρά και – φυσικά – μουσική! Ο Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων που υπογράφουν η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το This is Athens. Από τις 20 έως τις 28 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια απέραντη γιορτινή σκηνή! Επίκεντρο των μουσικών εκδηλώσεων θα είναι, και φέτος, η καρδιά της πόλης, το Σύνταγμα, όπου θα λάβουν χώρα 21 live εκδηλώσεις, κάτω από το εντυπωσιακό δέντρο 21 μέτρων που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ζώνες κι έτσι κάθε μέρα θα ξεκινά στις 11.00 το πρωί με ορχηστρικά σύνολα, θα ακολουθούν, στις 14.00, φρέσκιες μουσικές προτάσεις από ανερχόμενα σχήματα, ενώ στις 18.00 πάνω στη σκηνή του Συντάγματος θα ανεβαίνουν μερικοί από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες. Παράλληλα, το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα του Συντάγματος θα πλαισιώσουν μια σειρά από ξεχωριστά μουσικά events και parties στα πιο απροσδόκητα σημεία της πόλης, με αποκορύφωμα το New Year’s Eve party στη Βαρβάκειο Αγορά τις πρώτες ώρες του 2023!

Πιο αναλυτικά, το μουσικό πρόγραμμα των φετινών «Χριστουγέννων στην Αθήνα» ξεκινά στην πλατεία Συντάγματος την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 11.00 με τις ατμοσφαιρικές μελωδίες του Συνόλου Μουσικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα πλούσιο ρεπερτόριο που διαπερνά όλα τα είδη μουσικής. Τη σκυτάλη παίρνει στις 14.00 η ταλαντούχα Lou is που, με την πενταμελή μπάντα της, άφθονο ενθουσιασμό και διάθεση, θα ερμηνεύσει αγαπημένα της τραγούδια από τη διεθνή pop σκηνή από τα 80s ως σήμερα. Λίγο αφότου πέσει το φως, στις 18.00, έρχονται οι ENORASIS που ξεχωρίζουν για την πολυφωνία, τις εκρηκτικές εμφανίσεις και την αστείρευτη ενέργεια επί σκηνής για να ξεσηκώσουν το κοινό!

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, στις 11.00, τα Φωτεινά μουσικά Χριστούγεννα από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσουν την πλατεία Συντάγματος με αγαπημένες μελωδίες κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος και Διονύσης Σαββόπουλος. Στις 14.00, όσοι βρεθούν στο Σύνταγμα θα «ταξιδέψουν» στα 60s μέσα από τα αξεπέραστα και διαχρονικά τραγούδια των Beatles που θα ερμηνεύσουν οι The Peppers Beatles Tribute Band με την παραδοσιακή φόρμα ενός ροκ συγκροτήματος: κιθάρες, πλήκτρα, μπάσο, τύμπανα και, φυσικά, τέσσερις φωνές. Στις 18.00, η Ευρυδίκη συναντά επί σκηνής τον Μύρωνα Στρατή και στήνουν μαζί ένα ξεχωριστό live party με τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία και ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα pop και rock κομμάτια.

Ακόμη, την ίδια μέρα, από τις 18.00 το απόγευμα έως τις 06.00 το πρωί, έρχονται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου τα ξεχωριστά και πολύ αγαπημένα Church Sessions, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96.6. Με αφορμή τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, στήνεται να μαραθώνιο live με Έλληνες και ξένους καταξιωμένους μουσικούς που θα διαδέχονται ο ένας τον άλλον στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της εκκλησίας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ζήσουμε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία!

Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 11.00, ο Μιχάλης Καλκάνης με το σχήμα του Mihalis Kalkanis Group, έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους άλμπουμ “Emotions”, θα παρουσιάσουν ζωντανά νέες και παλαιότερες μουσικές συνθέσεις τους με τον πάντα φρέσκο και ευρωπαϊκό ήχο τους. Στις 14.00, οι Θεσσαλονικείς Souled Out που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπόσχονται ένα άκρως χορευτικό live γεμάτο κέφι, σε ρυθμούς funk, soul και disco, «ζεσταίνοντας» το έδαφος για τους ξεσηκωτικούς Stavento και Ήβη Αδάμου που ανταμώνουν επί σκηνής στις 18.00 για μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 11.00, ένα λαμπερό μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο γκαλά θα μας ταξιδέψει στη μαγεία των γιορτών μέσα από γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες απ’ όλο τον κόσμο, αγαπημένα μιούζικαλ και αποσπάσματα από γνωστές οπερέτες, σε μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Λεμπέση, με τη φωνή της Μαρίας Κατριβέση. Στις 14.00 το κλίμα αλλάζει αφού έρχονται οι ξεσηκωτικοί Gumbo Ya Ya και η εκρηκτική Sugahspank! σε μια γιορτινή συναυλία με ήχους κατευθείαν από τους δρόμους της Νέας Ορλεάνης: αυθεντική jazz & blues! Αμέσως μετά, στις 18.00, έρχονται στη σκηνή οι δυναμικοί 1550 (Δεκαπέντε Πενήντα) και ο ανατρεπτικός και πολυτάλαντος Δημήτρης Σταρόβας για να παρουσιάσουν τραγούδια από τη δισκογραφία τους αναμιγμένα με επιτυχίες από την ελληνόφωνη και διεθνή μουσική σκηνή σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη πρόζα και άφθονο χιούμορ.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, το soundtrack της πλατείας Συντάγματος είναι άκρως χριστουγεννιάτικο, όπως αρμόζει στη μέρα. Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινά, όπως πάντα, στις 11.00, με πρωτότυπες και διασκευασμένες εορταστικές και κατανυκτικές μελωδίες, αριστουργηματικά έργα του παγκόσμιου κλασσικού ρεπερτορίου αλλά και χριστουγεννιάτικες σουίτες από τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη, από την 20μελή Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας». Η συνέχεια αναμένεται χορευτική αφού στις 14.00 έρχονται οι VaniLa swing πιο ανανεωμένοι από ποτέ, για να παρουσιάσουν τραγούδια τους και διασκευές σε επιτυχίες, μόνο όπως αυτοί ξέρουν! Ακόμη, όσοι βρεθούν στο Σύνταγμα στις 18.30, θα απολαύσουν Τα Χριστούγεννα του Elvis, ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο live με πρωταγωνιστή τον… Elvis Presley, μέσα από τα χριστουγεννιάτικα και gospel τραγούδια της καριέρας του που θα παρουσιάσει ο Δώρος Δημοσθένους παρέα με ένα σχήμα από εξαιρετικούς σολίστες.

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα ξεκινά στις 11.00 με το Jazz Octet της Στρατιωτικής Μουσικής Αθηνών και τα “Blues Christmas” τους, σύγχρονες αλλά και παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε jazz ύφος. Στις 14.00, στη σκηνή ανεβαίνει το Alexandros Affolter Quintet που θα παρουσιάσει ένα show με χριστουγεννιάτικη διάθεση και jazz επιλογές από εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως ο Cole Porter καθώς τραγούδια που έγιναν δημοφιλή από τους Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Billie Holiday και Louis Armstrong. Η μέρα θα κλείσει μοναδικά με μία συναυλία από τον αγαπημένο Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, ο οποίος στήνει μια μουσική παράσταση βασισμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών με τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάνει στην τηλεοπτική του εκπομπή, το «Μουσικό Κουτί». Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου, ο Βύρων Τσουράπης και οι Ευγενείς Αλήτες.

Το πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα στην πλατεία Συντάγματος ολοκληρώνεται την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας στις 11.00 με την Athens Big Band που θα ερμηνεύσει ένα αμάλγαμα από χριστουγεννιάτικες μελωδίες που όλοι αγαπήσαμε μαζί με κλασικές επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της big band. Στις 14.00, τη σκηνή καταλαμβάνει μια πολυδιάστατη μουσική προσωπικότητα, η Ξένια Γαργάλη με την μπάντα της «Πλαστελίνη», σε ένα αστραφτερό ταξίδι με μελωδίες από ολόκληρο τον κόσμο. Στις 18.00, στη σκηνή ανεβαίνει η μία και μοναδική Ρένα Μόρφη που έρχεται παρέα με την μπάντα της για να ξεσηκώσει το κοινό! Η ερμηνεύτρια με τη βελούδινη φωνή και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, τις αναπάντεχες latin διασκευές λαϊκών τραγουδιών και τις μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, θα μας χαρίσει ένα live γεμάτο δυναμισμό, μπρίο, πάθος, ανεξάντλητο κέφι και ευαισθησία.

Παράλληλα, στις 29 Δεκεμβρίου, σε μία από τις πιο όμορφες στοές του κέντρου, τη στοά του ξενοδοχείου Moxy στην Ομόνοια, θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο party με πολλή μουσική και χορό, με τραγούδια που θα επιλέγουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Best 92.6. Και βέβαια, για πρώτη φορά, ο Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί το νέο έτος με ένα ξέφρενο New Year’s Eve Party στη Βαρβάκειο Αγορά με τους πιο σημαντικούς djs της Αθήνας. Την 1η Ιανουαρίου 2023, αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος (για την οποία σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά περισσότερα!), δίνουμε ραντεβού στη 01.00 στην πιο εμβληματική αγορά της πόλης και υποδεχόμαστε το νέο έτος όλοι μαζί στην καρδιά της Αθήνας με ρυθμό και πολύ χορό για να καλωσορίσουμε τον νέο χρόνο όπως του αξίζει!

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα βρείτε εδώ: https://cultureisathens.gr/wp-content/uploads/2022/12/2022_PROGRAM-_final.pdf καθώς και στο: cultureisathens.gr

Κατεβάστε δωρεάν στο κινητό σας την εφαρμογή του CultureisAthens, στο PlayStore και στο AppStore και μείνετε συντονισμένοι για όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.