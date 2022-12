Tim Commerford Rage Against the Machine: Ο μπασίστας αποκάλυψε πως έχει καρκίνο

Ο μπασίστας των Rage Against the Machine, Τιμ Κόμερφορντ, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη, με τους εκατομμύρια φαν του μέταλ συγκροτήματος να του στέλνουν σωριδόν τις ευχές για περαστικά. Ο 54χρονος μουσικός προχώρησε σε αφαίρεση του προστάτη, μόλις δύο μήνες πριν το ξεκινήσει την περιοδεία με τους «RATM» αυτό το καλοκαίρι. Σύφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Κόμερφορντ δήλωσε ότι «δεν έχει νιώσει ποτέ τέτοιο πόνο όπως ένιωσε στην επέμβαση».

«Δίνω μάχη και είναι δύσκολο. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το να καταφέρω να κάνω μια συζήτηση και να μην με “πνίξει” το συναίσθημα είναι μια νίκη για μένα. Είναι μια μικρή νίκη» ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο SPIN. Ακόμη, πρόσθεσε ότι προσπαθεί να βρει ομάδες υποστήριξης για να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί την ψυχολογική του κατάσταση.

Rage Against the Machine bassist Tim Commerford reveals that he is battling prostate cancer: https://t.co/ItCktEnzF4 pic.twitter.com/ZdBzOdB2Rf

