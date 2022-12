Ο «532» ψηφίζει… Αργεντινή

Το Μουντιάλ 2022 μπαίνει στην τελική ευθεία πλέον αφού φτάσαμε στη φάση των ημιτελικών, με τέσσερις ομάδες να ονειρεύονται την κατάκτηση του τροπαίου και τον υπερυπολογιστή «532» να δίνει ως φαβορί την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, με τη Γαλλία του Κιλιάν Μπαπέ να ακολουθεί. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι στο ποδόσφαιρο καλό είναι να αποφεύγονται τα προγνωστικά και ειδικά σε νοκ άουτ αγώνες, αλλά κανείς δεν μπορεί να μείνει μακριά από αυτά. Έτσι, επιστρατεύεται οτιδήποτε μπορεί να βρει τους νικητές, έχοντας φτάσει πλέον στην εποχή των… υπερυπολογιστών.

Ο «532», λοιπόν, φρόντισε να… ενημερώσει τον πλανήτη για τις πιθανότητες που έχουν Αργεντινή, Κροατία, Γαλλία και Μαρόκο για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους αλγόριθμους να δίνουν τις απαντήσεις. Με βάση, λοιπόν, τον συγκεκριμένο υπερυπολογιστή, η Αργεντινή είναι το φαβορί για το τρόπαιο με ποσοστό 37% και ακολουθούν η Γαλλία με 35%, η Κροατία με 16% και το Μαρόκο με 12%.

According to FiveThirtyEight's SPI, Argentina are now the favorites to win the World Cup 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/Qnnyny7llU

— ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2022