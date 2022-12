Καΐλή φυλακή: Προφυλακίστηκε η ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της

Τη σύλληψη τεσσάρων προσώπων για την υπόθεση δωροδοκίας ευρωβουλευτών από το Κατάρ ανακοίνωσαν οι βελγικές Αρχές, μεταξύ των οποίων είναι η Εύα Καΐλή και ο σύντροφός της. Σύμφωνα με τη L’ Echo και την Le Soir, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Όπως φαίνεται, την ίδια τύχη με την Εύα Καϊλή είχε και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Υπενθυμίζεται ότι, το μεσημέρι της Κυριακής (11/12) η Εισαγγελία του Βελγίου ανακοίνωσε ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών και δύο αφέθηκαν ελεύθερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για δωροδοκία από το Κατάρ. Ωστόσο, δεν ανέφερε ονόματα ούτε των συλληφθέντων, ούτε αυτών που αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εφημερίδες L’ Echo και Le Soir η Εύα Καϊλή είναι μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων. Της απήγγειλαν κατηγορίες για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος και φυλακίστηκε. Στο τέλος της κράτησης των προσώπων αυτών, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir και το περιοδικό Knack, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κυρία Καϊλή συνελήφθη. Αντίθετα, όπως αναφέρει η Le Soir, ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος.

Επίσης, κρατήθηκαν από τις Αρχές οι Λούκα Βισεντίνι, πρόσφατα εκλεγμένος γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, και ο Πιέρ Αντόνιο Πανζέρι, ευρωβουλευτής επί 15 χρόνια, πρώην πρόεδρος της υποεπιτροπής «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Κοινοβούλιο. Τονίζεται ακόμη ότι, πως σπίτι του ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, έγιναν έρευνες το βράδυ του Σαββάτου (10/12) μετά από αίτημα του εισαγγελέα. Οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος θα πρέπει να αναλυθεί με την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής μονάδας εγκλήματος υπολογιστών.

Several bags full of cash allegedly linked to World Cup host Qatar have been found following the arrest of European Parliament Vice-President Eva Kaili in a corruption probe. pic.twitter.com/3LsQoJtOqA

