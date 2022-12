Νόμπελ Ειρήνης – Ουκρανία: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο στόχαστρο των κατόχων

Μηνύματα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία, εστάλησαν από την τελετή απονομής των Νόμπελ Ειρήνης 2022 στο Όσλο. Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση των όπλων απέναντι στην Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε η Ουκρανή Ολεξάντρα Ματβιτσούκ παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Ο λαός της Ουκρανίας θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο», δήλωσε η επικεφαλής του Κέντρου για τις Πολιτικές Ελευθερίες.

«Όμως η ειρήνη για μία χώρα που δέχεται επίθεση δεν μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση των όπλων. Δεν θα ήταν ειρήνη, αλλά κατοχή». Ο βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης, ο Ρώσος πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Memorial Γιάν Ρατσίνσκι κατήγγειλε τον «παρανοϊκό και εγκληματικό πόλεμο» που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία παραλαμβάνοντας το βραβείο στο Οσλο. Υπό την προεδρία του Πούτιν «η αντίσταση στην Ρωσία ισοδυναμεί με φασισμό», μία μετουσίωση που προσφέρει «την ιδεολογογική δικαιολόγηση του παρανοϊκού και εγκληματικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γιάν Ρατσίνσκι στην ομιλία του κατά την διάρκεια της τελετής επίδοσης των βραβείων Νόμπελ.

The first Nobel Prize for Ukraine: congratulations to @ccl_ua on a well-deserved award.

Today, the #UAarmy and the Ukrainian people are fighting for peace and freedom for us and for the whole world. pic.twitter.com/CfUQa8j0s6

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 10, 2022