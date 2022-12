Σάντος – Ρονάλντο Πορτογαλία: “Δεν μετανιωσα που δεν τον ξεκίνησα”, λέει ο τεχνικός

Στον «αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της Πορτογαλίας μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ στον προημιτελικό με το Μαρόκο.

Ο πολύπειρος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει που δεν ξεκίνησε κόντρα στους Αφρικανούς τον αρχηγό και σταρ της ομάδας του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo looking at Fernando Santos 👀 pic.twitter.com/ernraf5cgP

«Δεν μετανιώνω που δεν ξεκίνησα τον Ρονάλντο. Η ομάδα έκανε πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην Ελβετία. Ο Κριστιάνο είναι ένας σπουδαίος παίκτης και τον βάlαμε στο παιχνίδι όταν τον χρειαστήκαμε. Δεν έχω μετανιώσει για κάτι τέτοιο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Φερνάντο Σάντος.

Portugal coach Fernando Santos doesn't regret his decision to bench Cristiano Ronaldo against Morocco. pic.twitter.com/ZS4bfqBETS

— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022