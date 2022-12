Ομηρία – Γερμανία: Πυροβολισμοί με μια νεκρή γυναίκα στη Δρέσδη

Συναγερμός στη Γερμανία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσταση ομηρίας στο κέντρο της πόλης της Δρέσδης, στη Γερμανία, στο εμπορικό κέντρο Altmarkt-Galerie, σύμφωνα με την αστυνομία. Πολλά γερμανικά μέσα, ανάμεσά τους και η Bild, μεταδίδουν ότι άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, έχει καταφύγει σε κατάστημα εμπορικού κέντρου, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη. Ο 40χρονος ένοπλος σκότωσε μία γυναίκα πριν καταφύγει στο εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την Bild, που δεν διευκρινίζει τον τόπο του φόνου. Η αστυνομία, μεταδίδει η Deutsche Welle, δεν επιβεβαίωσε, ως τώρα, την πληροφορία.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η αστυνομία στην πόλη της ανατολικής Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ένας ένοπλος άνδρας κρατά ομήρους ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία εκκένωσε το εμπορικό κέντρο και καλεί τον κόσμο να μην πλησιάζει. Μεγάλη αστυνομική παρουσία έχει σπεύσει στο εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie, και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Η αστυνομία είπε επίσης ότι η κοντινή χριστουγεννιάτικη αγορά Striezelmarkt είχε κλείσει και ζήτησε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή. Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dresden, ο ένοπλος άνδρας δεν έχει συλληφθεί μέχρι τώρα.

#BREAKING Police evacuate Dresden mall over suspected hostage taking, as the Bild reported that an armed man had killed a woman, then stormed a local radio station and fired several shots before fleeing into the mall. The police did not confirm those details pic.twitter.com/K66rkYj2WF

