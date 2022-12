Ομηρία – Δρέσδη: O δράστης τραυματίστηκε θανάσιμα

Ο δράστης σύλληψης ομήρων σε εμπορικό κέντρο της Δρέσδης σήμερα το πρωί σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Η κατάσταση ομηρείας έλαβε τέλος», ανακοίνωσε αρχικά η αστυνομία στο Twitter διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και ότι τα μέτρα ασφαλείας στο ιστορικό κέντρο της Δρέσδης ήρθησαν.

«Κατά την διάρκεια της επίθεσης και της απελευθέρωσης των ομήρων, ο 40χρονος υπέστη θανάσιμο τραυματισμό», εξήγησε αργότερα η αστυνομία της Δρέσδης χωρίς να δώσει πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη. Λίγο πριν τις 13.00 τοπική ώρα η αστυνομία είχε δηλώσει ότι βρισκόταν σε επαφή με τον ύποπτο και ότι οι αστυνομικές ομάδες επέμβασης και διαπραγμάτευσης βρίσκονταν επί τόπου.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και η εφημερίδα Bild μετέδιδαν ότι άνδρας οπλισμένος με πιστόλι είχε καταφύγει σε κατάστημα σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Δρέσδης, αφού προηγουμένως είχε προσπαθήσει να εισβάλει στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης και αφού πυροβόλησε επανειλημμένως την πόρτα του, χωρίς να μπορέσει να την ανοίξει. Ο ένοπλος, σύμφωνα με την Bild, πριν προσπαθήσει να εισβάλει στον ραδιοφωνικό σταθμό, είχε σκοτώσει τη μητέρα του.

