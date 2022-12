Καΐλή σύλληψη: Διαγραφή σοκ από το ΠΑΣΟΚ, έρευνα για την υπόθεση του Κατάρ

Διέγραψε την Εύα Καΐλή από το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τις έρευνες των βελγικών Αρχών για διαφθορά. «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών Αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ το οποίο αντέδρασε ακαριαία. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες από τη Χ. Τρικούπη, τη Δευτέρα επίκειται διαγραφή της Εύας Καϊλή και από την ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Le Soir, η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εξετάζεται στο πλαίσιο υπόθεσης για διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Μάλιστα η Le Soir κάνει λόγο για «σύλληψη» της Εύας Καϊλή και πως έγινε έρευνα στο σπίτι της. Κατά πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο σύντροφός της.

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1

— Cristian Tudor (@CristianTudorEU) November 1, 2022