Ορέστης Χαλκιάς – Maestro: “Όλα ξεκίνησαν από ένα like στο Instagram”

Ο Ορέστης Χαλκιάς φιλοξενήθηκε στο Night Out με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη και μίλησε για τη ζωή του, τους γονείς του και φυσικά για τον ρόλο του «Αντώνη» στο δημοφιλές Maestro του Mega. «Όλα ξεκίνησαν από ένα like στο Instagram. Η αρχή της ιστορίας. Ήμουν με τον Γιώργο Μπένο στην παραγωγή της προηγούμενης σειράς και μάλλον κάποιος πονηρός, ο Αντίνοος Αλμπάνης, έστειλε τη φωτογραφία στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη γιατί ήξερε ότι έψαχνε δύο αγόρια. Μας έκανε like και μπήκαμε να δούμε αν είναι όντως εκείνος. Μετά από καιρό μάς φώναξαν για casting» ανέφερε ο Ορέστης Χαλκιάς.

Για τη σειρά που θα μπει στο Netflix, ο Ορέστης Χαλκιάς σημείωσε ότι «Είναι ανατριχιαστικό, άμα το καλοσκεφτείς! Δηλαδή ποιος θα το περίμενε αυτό το πράγμα. Να, κάτι που δεν περίμενα με τίποτα ας πούμε. Μπορεί να είχα ένα ένστικτο ότι η σειρά θα έχει επιτυχία αλλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η Ελλάδα θα έστελνε μια σειρά σε παγκόσμια εμβέλεια. Οπότε είναι σπουδαίο, είναι ιστορική στιγμή. Είμαστε η πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix, τι να κάνουμε; Εδώ θέλει και χειροκρότημα κανονικά. Μας έχει πει κάποια πράγματα ο Χριστόφορος για τον δεύτερο κύκλο αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω γιατί σχετίζονται με την πρώτη σεζόν. Δεν το ξέρω όμως αν θα γίνουμε ζευγάρι με τον Σπύρο, αλήθεια το λέω και αυτό είναι και το μαγικό».

Ορέστης Χαλκιάς – Η προσωπική ζωή

Ο νεαρός ηθοποιός απάντησε και για την προσωπική του ζωή. «Μπορεί να κλειστώ πολύ στον εαυτό μου και να μην υπάρχει δίοδος για κανέναν να μπει μέσα. Η κοπέλα μου επειδή έχει κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της, προσπαθεί να είναι το φως. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Χαίρεται πάρα πολύ, καμαρώνει και αυτή για μένα. Και εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι από τον χώρο η κοπέλα μου» εξομολογήθηκε.