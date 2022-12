Στρεπτόκοκκος Α Βρετανία: Ελπίδες για την 4χρονη που χαροπάλευε σε ΜΕΘ

Σε μια αχτίδα ελπίδας στη μάχη κατά του στρεπτόκοκκου Α, αποσωληνώθηκε το τετράχρονο κορίτσι, η μάχη του οποίου με τη φονική ασθένεια συγκλόνισε τη Βρετανία καθώς η κατάστασή του αρχίζει να βελτιώνεται. Η Καμίλα Ρόουζ Μπερνς από το Μπόλτον του Λάνκασιρ, αναπνέει πλέον χωρίς τη βοήθεια του αναπνευστήρα, αν και της χορηγείται οξυγόνο, καθώς συνεχίζει τη μάχη με τον στρεπτόκοκκο Α στο νοσοκομείο παίδων Alder Hey στο Λίβερπουλ. Η μικρή κόλλησε τη νόσο εδώ και δώδεκα μέρες και παραμένει στη ΜΕΘ, ενώ εξακολουθεί να πολεμά ένα σηπτικό επεισόδιο με τους γονείς να λένε ότι ο οργανισμός της είναι ακόμη πολύ εξουθενωμένος. Η μητέρα της, Κέι και ο πατέρας της, Ντιν Μπερνς, λένε ότι η αποσωλήνωσή της από τον αναπνευστήρα συνιστά «τεράστια βελτίωση» για την κόρη τους κι ευχαριστούν την κοινή γνώμη για τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.

«Ακόμη δεν έχουν φθάσει στο ασφαλές επίπεδο της εξόδου από την ΜΕΘ. Προσευχόμαστε να συνεχίσει να βελτιώνεται και ο οργανισμός της να αναρρώσει, ώστε να επιστρέψει στο σπίτι και στα παιχνίδια της με την οικογένειά της», είπαν στην τοπική εφημερίδα της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, The Bolton News. Πάνω από 21.000 λίρες συγκεντρώθηκαν σε έρανο στο GoFundMe για την οικογένεια της μικρής, καθώς οι γονείς της έχουν πάρει άδεια για να μη λείψουν λεπτό από το πλευρό της καθώς δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Την πρώτη φορά που είχε πάει ο πατέρας της την Καμίλα Ρόουζ στο νοσοκομείο, οι γιατροί τους έστειλαν σπίτι αποδίδοντας τους πόνους στο στήθος της σε αναγωγές από επανειλημμένους εμετούς. Αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά την επόμενη μέρα και τελικά εισήχθη στο νοσοκομείο.

'She's such a special little girl.'

Camila Rose, 4, is 'fighting for her life' in hospital after becoming infected with Group A Streptococcus.

Sky's @InzyRashid reports: https://t.co/IgRz3092Kg pic.twitter.com/aVgA4Jplzv

— Sky News (@SkyNews) December 2, 2022