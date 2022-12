Βρετανία – στρεπτόκοκκος Α: Ανησυχητική αύξηση στους θανάτους παιδιών από το βακτήριο

Ανησυχία στη Βρετανία για τη ραγδαία αύξηση των παιδικών θανάτων από στρεπτόκοκκο τύπου Α’. Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (8/12) η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (HSA), ο αριθμός των παιδιών που πέθαναν από στρεπτόκοκκο τύπου Α’ στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα ανέβηκε στα 15. Όπως διευκρίνισε, 13 παιδιά πέθαναν στην Αγγλία, ένα στην Ουαλία και ένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο στρεπτόκοκκος Α’ είναι μια λοίμωξη που συνήθως έχει ήπιες επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό και αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, τα οποία χορηγούνται για 24 ώρες.

Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η έγκυρη διάγνωσή του είναι πολύ σημαντική για την υγεία του ασθενούς. Μεταδίδεται σχετικά εύκολα όταν κάποιος έρθει σε στενή επαφή με τον νοσούντα, με τα σταγονίδια του βήχα ή του φτερνίσματός του. Σε κάποιες περιπτώσεις, συνήθως λιγοστές, ο στρεπτόκοκκος Α’ προκαλεί σοβαρή ασθένεια, καθώς το βακτήριο εισέρχεται στα αιμοφόρα αγγεία και προκαλεί σοβαρή λοίμωξη, που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Η πιο συνηθισμένη ασθένεια που προκαλεί ο στρεπτόκοκκος Α’ είναι η οστρακιά, η οποία έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Μεταξύ αυτών, μέσα σε 12 με 48 ώρες εμφανίζεται ένα εξάνθημα που ξεκινά από το στήθος και το στομάχι και στη συνέχεια εξαπλώνεται. Επίσης, εμφανίζονται μικρά εξογκώματα στη γλώσσα, η οποία κοκκινίζει περισσότερο από το συνηθισμένο και γι’ αυτό αποκαλείται «γλώσσα φράουλα».

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί 901 κρούσματα οστρακιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός που είναι ήδη δέκα φορές υψηλότερος από την ίδια περίοδο του 2021. Γι’ αυτό και οι υγειονομικές Αρχές κάνουν λόγο για έξαρση του ιού και έτσι έχουν σημάνει συναγερμό, καλώντας γονείς και δασκάλους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να παρακολουθούν τα παιδιά για συμπτώματα, όπως δυσκολία ή ακόμη και παύσεις στην αναπνοή, πονόλαιμο και υψηλό πυρετό, εξανθήματα στην κοιλιά, τη γλώσσα ή τα χείλη, απότομη και αδικαιολόγητη απώλεια βάρους. Οι επιστήμονες αποδίδουν την έξαρση του στρεπτόκοκκου κυρίως στις επιπτώσεις της καραντίνας που προκάλεσε η πανδημία. Όπως επισημαίνουν, η πανδημία από τη μια έχει αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων ευαίσθητων οργανισμών και από την άλλη έχει βοηθήσει στην εξάπλωση κοινών ιών, όπως αυτού της γρίπης.

Pupils at schools in Scotland with cases of the bacterial infection streptococcus A could get preventative antibiotics following nine deaths linked to the bacteria across the UK.

Are you concerned about Step A? We'll be answering your questions this morning. pic.twitter.com/p9e4ONy4MR

— BBC Radio Scotland (@BBCRadioScot) December 7, 2022