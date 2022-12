Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν ταινία: Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους

Κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι, που αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές του οίκου των Σάσσεξ. Η νέα σειρά του Netflix, όπως πολλοί ισχυρίζονται αναμένεται να αποτελέσει «βόμβα» για το παλάτι, ενώ το Μπάκινγκχαμ θα παρακολουθήσει έντρομο τα όσα θα αποκαλύψει το ζευγάρι που έφερε τα πάνω – κάτω στη ζωή τους.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Harry & Meghan» αφορά στις δυσκολίες που πέρασε το ζευγάρι, ως επίσημα μέλη της βασιλικής οικογένειας και σε αυτό οι πρώην Σάσεξ, κάνουν αποκαλύψεις σχετικά με την «ιεραρχία της βασιλικής οικογένειας», υπονοώντας ότι «άνθρωποι του παλατιού διέρρευσαν ιστορίες για αυτούς». Όπως αναφέρεται στο πρώτο επεισόδιο ο Δούκας του Σάσεξ τόνισε ότι «έπρεπε να παραιτηθεί» από τα βασιλικά καθήκοντα, για να προστατεύσει τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία τόνισε ότι εκείνη την περίοδο είχε μάλιστα και αυτοκτονικές τάσεις. Στο επεισόδιο της πρεμιέρας της νέας σειράς για το πριγκιπικό ζευγάρι, ο Χάρι παρομοιάζει την άλλοτε ηθοποιό Μαρκλ, με την αείμνηστη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

