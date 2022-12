Μπρίτνεϊ Γκράινερ Ρωσία – αποφυλάκιση: Επιστρέφει σπίτι της η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια

Πλέον, ταξιδεύει αεροπορικώς αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Είναι ασφαλής. Βρίσκεται σε αεροπλάνο. Είναι καθ’ οδόν για το σπίτι της», έγραψε ο Μπάιντεν σε tweet. Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με την Γκράινερ από το Οβάλ Γραφείο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι στη συνομιλία συμμετείχε η σύζυγος της Γκράινερ, Σερέλ.

Ο Μπάιντεν πρόκειται σύντομα να προβεί σε δηλώσεις, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι αντάλλαξε την Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια με τον Ρώσο υπήκοο Βίκτορ Μπουτ, πρώην έμπορο όπλων. Η Γκράινερ κρατούνταν στη Μόσχα μετά από καταδίκη της για «λαθρεμπόριο ναρκωτικών». Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η ανταλλαγή των δύο κρατουμένων έγινε σήμερα στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι.

She is safe. She is on a plane. She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

Δικαστήριο στη Ρωσία έκρινε ένοχη την Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, για κατοχή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αφού πρώτα η διάσημη μπασκετμπολίστρια ομολόγησε την ενοχή της για το ότι μετέφερε φυσίγγια ατμού με έγχυση κάνναβης στη Ρωσία, η Δικαιοσύνη της χώρας την έκρινε ένοχη για την εισαγωγή φυσιγγίων ατμού με κάνναβη στη χώρα. Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η Γκράινερ διέπραξε το αδίκημα «σκόπιμα», παρά το γεγονός ότι η κατηγορουμένη είπε ότι ήταν ένα «έντιμο λάθος».

Meet Brittney Griner & Marine Paul Whelan.

Both Americans.

Both were convicted in Russian courts on dubious charges.

Both serving multi-year sentences in Russian prison.

Brittney hates America

Paul served America

Guess which one Biden traded a terrorist to free?

Semper fi Paul pic.twitter.com/tuP1R6AZpf

— Benny Johnson (@bennyjohnson) December 8, 2022