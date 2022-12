Τσιτσιπάς σήμερα αγώνας 8/12: Το απόγευμα η “μάχη” στην Σαουδική Αραβία

Στις 19:00 θα μπει στο court για το τουρνουά επίδειξης στη Σαουδική Αραβία ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας τενίστας θα παίξει με έναν εκ των Νόρι και Κύργιο, με τον τελευταίο αναμφίβολα αν προκρίνεται, να προσφέρει ένα δίδυμο που πολλοί περιμένουν να δουν, μετά τα όσα έγιναν στο Wimbledon.

Το πρωί στις 10 θα γίνουν οι αγώνες του πρώτου γύρου όπου τα τέσσερα ζευγάρια θα παίξουν μόνο super tie break στους 10 κερδισμένους πόντους (σε best of 3 set). To απόγευμα θα αρχίσουν τα ματς του δεύτερου γύρου όπου μπαίνει και ο Τσιτσιπάς, που είναι και ο top seed του τουρνουά. Από την φάση αυτή διεξάγονται κανονικά σετ, με το τρίτο ωστόσο να είναι επίσης super tie break set.

To σημερινό πρόγραμμα των αγώνων

1ος γύρος (10π.μ)

Βαβρίνκα – Μπερετίνι

Τιμ – Ζβέρεφ

Κύργιος – Νόρι

Χουρκάτζ – Στρίκερ

Προημιτελικά

15:00 Ρούμπλεφ – Βαβρίνκα ή Μπερετίνι

17:00 Μεντβέντεφ – Τιμ ή Ζβέρεφ

19:00 Τσιτσιπάς – Κύργιος ή Νόρι

21:00 Φριτζ – Χουρκάτζ ή Στρίκερ