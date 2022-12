Στρεπτόκοκκος Α – Βρετανία: Σοκάρει ο πατέρας της 5χρονης Στέλλα Λίλι

Με ραγισμένη καρδιά αφηγήθηκε ο πατέρας μιας πεντάχρονης που πέθανε από στρεπτόκοκκο Α στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας πώς την πήγε τρεις φορές σε ένα τριήμερο στο νοσοκομείο και οι γιατροί τού έλεγαν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι μόνον ενυδάτωση με ενεργειακό ποτό. Η Στέλλα Λίλι Μακ Κόρκιντεϊλ έγινε χθες το ένατο θύμα του στρεπτόκοκκου Α στη Βρετανία μετά από επιπλοκές της συνήθως αβλαβούς νόσου, που της στοίχισαν τη ζωή.

Ο πατέρας της, Ρόμπερτ, είπε ότι πήγε την πεντάχρονη κορούλα του στο παιδιατρικό νοσοκομείο Royal Belfast Hospital τρεις φορές, προτού το παιδί εισαχθεί τελικά στη ΜΕΘ, όταν είπε ότι ένιωθε πως πεθαίνει. Η πεντάχρονη Στέλλα Λίλι Μακ Κόρκιντεϊλ πέθανε την Δευτέρα από επιπλοκές λοίμωξης με στρεπτόκοκκο Α στη Βόρεια Ιρλανδία. Η πεντάχρονη άρχισε να νιώθει αδιαθεσία το Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ο πατέρας της την πήγε στους γιατρούς την επόμενη Δευτέρα και για τρία συνεχόμενα 24ωρα.

A west Belfast school has paid tribute to Stella-Lily McCorkindale, saying the 5-year-old was "a very bright and talented little girl and very popular with both staff and children".

