Σκύλος σε χειραποσκευή: Τετράποδο… ξεχασμένο στην τσάντα, πέρασε από το μηχάνημα ελέγχου με ακτίνες

Οι έλεγχοι στις βαλίτσες των επιβατών αεροπορικών πτήσεων συχνά κρύβουν εκπλήξεις και το περιστατικό που κατεγράφη σε αεροδρόμιο του Ουισκόνσιν έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Σκύλος ξεχάστηκε σε χειραποσκευή και πέρασε από το μηχάνημα ελέγχου με ακτίνες, του περιφερειακού αεροδρομίου στο Μάντισον, ενημέρωσε η αμερικανική Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA). Τα ζώα κανονικά πρέπει να αφαιρούνται από τις τσάντες μεταφοράς και αυτές να περνούν άδειες από το μηχάνημα, διευκρίνισε η TSA, μη θεωρώντας αυτονόητη την πράξη.

«Όταν ταξιδεύετε με οποιοδήποτε ζώο, ενημερώστε την αεροπορική σας εταιρεία και μάθετε τους κανόνες της» συμπλήρωσε. Η παράξενη αυτή ανακάλυψη ήρθε λίγο μετά τον εντοπισμό μία γάτας, παγιδευμένης σε βαλίτσα στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης. Εντοπίστηκε καθώς προεξείχαν μερικές τρίχες από τη βαλίτσα. Όταν διασώθηκε, του προσέφεραν ένα λουκούλλειο γεύμα για να ξεπεράσει τη σύγχυση.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022