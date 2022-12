Μέρκελ – Ρωσία πόλεμος: Δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση με την Ουκρανία

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Zeit», μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τίθεται θέμα εμπλοκής της στη διευθέτηση της σύγκρουσης, αλλά η κατάσταση «θα επιλυθεί μια μέρα με διαπραγματεύσεις». Εν συνεχεία, η Μέρκελ απάντησε στο ερώτημα πώς θα μπορούσε να τερματιστεί η σύγκρουση. «Ειλικρινά, δεν ξέρω. Κάποια μέρα θα τελειώσει με διαπραγματεύσεις. Οι πόλεμοι τελειώνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε η πρώην καγκελάριος. Απαντώντας στο ερώτημα αν βρίσκεται υπό συζήτηση η συμμετοχή της στη διευθέτηση, είπε ότι το ζήτημα αυτό «είναι εκτός συζήτησης».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη Μέρκελ, υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας ειρήνης «που θα υπαγορευθεί από τον υπόλοιπο κόσμο» και «μιας φιλικής ανοιχτής συζήτησης μεταξύ μας». «Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο γι’ αυτό», επισήμανε. Μιλώντας για την πολιτική έναντι της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ακολούθησε όταν ήταν καγκελάριος, η Μέρκελ σημείωσε ότι «πήρε αποφάσεις με τρόπο που είναι ξεκάθαρος σήμερα. Ήταν μια προσπάθεια να αποτραπεί ακριβώς ένας τέτοιος πόλεμος. Το γεγονός ότι αυτό απέτυχε δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειες ήταν λανθασμένες», τόνισε η πρώην καγκελάριος, η οποία ήταν επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης για 16 χρόνια, από το 2005 έως το 2021.

⚡️⚡️Angela Merkel said that the Minsk agreements were an attempt to "give Ukraine time" pic.twitter.com/WacY0z57vX

— War Monitor (@WarMonitors) December 7, 2022