ABC News: Παρουσιαστές χάνουν την εκπομπή επειδή αποκαλύφθηκε η μεταξύ τους σχέση

Δύο τηλεοπτικοί παρουσιαστές που εργάζονται στο ABC News των ΗΠΑ αποσύρθηκαν από την τηλεόραση, εξαιτίας του μεταξύ τους ειδυλλίου που δημιουργήθηκε στο χώρο εργασίας και ήρθε στο φως μέσα από τα κουτσομπολιά και τα ταμπλόιντ. Ο Τι Τζέι Χολμς και η Έιμι Ρόμπαχ, που εργάζονται ως οικοδεσπότες στο «Καλημέρα Αμερική» από το 2020, την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσαν σχέση η οποία ξεσκεπάστηκε με τη δημοσίευση φωτογραφιών από τους παπαράτσι στο διαδίκτυο. Τόσο ο Χολμς όσο και η Ρόμπαχ είναι παντρεμένοι. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού αποκάλυψε ότι και οι δύο είχαν χωρίσει, ενώ ο δεσμός τους ξεκίνησε εξαιρετικά πρόσφατα.

Χθες, ο Κιμ Γκόντγουιν, πρόεδρος του αμερικανικού δικτύου «ABC News», ανακοίνωσε ότι οι δύο δημοσιογράφοι θα μείνουν προσωρινά εκτός της εκπομπής «GMA3». «Θα μιλήσω για τη σχέση μεταξύ δύο συναδέλφων μας», είπε ο Γκόντγουιν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα. «Και θέλω να πω ότι, ενώ αυτή η σχέση δεν αποτελεί παραβίαση της πολιτικής της εταιρείας, αφιέρωσα τις τελευταίες μέρες πολύ χρόνο για να σκεφτώ και να κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο για τον οργανισμό του ABC News. Κι έτσι, προς το παρόν, αποφάσισα να βγάλω την Έιμι και τον Τι Τζέι από την παρουσίαση της εκπομπής».

«Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι εύκολες, δεν είναι σπασμωδικές, αλλά είναι απαραίτητες για το όνομά μας και γι΄αυτό που είμαστε όλοι εμείς, οι άνθρωποι εδώ στο ABC», πρόσθεσε, ζητώντας από το προσωπικό να «σταματήσει να ψιθυρίζει για τη σχέση των τηλεπαρουσιαστών στους διαδρόμους».«Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με κουτσομπολιά, εικασίες και φήμες», είπε προσθέτοντας: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στη δουλειά».

