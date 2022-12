Max Verstappen – Formula 1: «Θέλω να δοκιμάσω και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου»

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen λέει πως «θέλω να δοκιμάσω και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου» και δεν αποκλείει να βάλει τέλος στην καριέρα του στη Formula 1 μετά το 2028. Στα 25 του χρόνια ο Ολλανδός έχει ήδη γίνει ο κυρίαρχος της γενιάς του, και όλα δείχνουν ότι τα τρία επόμενα χρόνια -δεδομένης της ανταγωνιστικότητας της Red Bull και του αναλλοίωτου πλαισίου των τεχνικών κανονισμών ως το τέλος του 2025- θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τρία ακόμη.

Ο Max έχει συμβόλαιο με τη Red Bull Racing μέχρι το τέλος του 2028, οπότε και θα έχει κλείσει τα 31 του χρόνια – και παρότι στην ηλικία αυτή θα βρίσκεται στο απώγειό του, με τον τέλειο συνδυασμό νεότητας και εμπειρίας, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το σπορ, ώστε -όπως λέει- να αφοσιωθεί και σε διαφορετικές δραστηριότητες που θέλει να κάνει στη ζωή του.

Lewis Hamilton on racing Max Verstappen:

“I’m sure we’ll grow, both sides will grow and improve. Hopefully we don’t have experiences like we did in Sao Paulo, but I wouldn’t hold your breath…” pic.twitter.com/H1q5IPhV1O

