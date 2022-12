Ξύλο σε γυναικείο αγώνα μπάσκετ: Μαλλιοτραβήγματα και οχτώ αποβολές

Άναψαν τα αίματα στον αγώνα μπάσκετ γυναικών των κολλεγίων TCU και George Washington στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα οχτώ από τις μπασκετμπολίστριες να αποβληθούν. Η ένταση ξεκίνησε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο όταν η Εσένς Μπράουν του George Washington μπερδεύτηκε στα μαλλιά της Μπέλα Κράβενς του TCU αφού η δεύτερη είχε πάρει ένα ριμπάουντ. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τις δύο μπασκετμπολίστριες να φτάνουν στο σημείο να ανταλλάσσουν γροθιές στο γήπεδο.

It all started with an accidental hair pull and just escalated from there. My goodness. pic.twitter.com/4HIBOqablN

Ο καβγάς σταμάτησε όταν άλλες παίχτριες και των δύο ομάδων μπήκαν στη μέση για να χωρίσουν τις δύο πρωταγωνίστριες του επεισοδίου.

Oh my goodness we just had punches thrown between GW and TCU oh my goodness it’s getting SPICY pic.twitter.com/c3SKCNBtSS

— Daniel Frank (@n1a2v3y4) December 6, 2022