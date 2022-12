Ρίτα Όρα – κόκκινο χαλί: H εμφάνισή της στα British Fashion Awards

Η Ρίτα Όρα δεν φοβάται να τα δείξει όλα στο κόκκινο χαλί. Η 32χρονη τραγουδίστρια παρευρέθηκε στα British Fashion Awards τη Δευτέρα – και ξεχώρισε μέσα σε πλήθος από μοδάτους καλεσμένους με το άκρως τολμηρό φόρεμά της. Η εμφάνισή της είναι από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 της Nensi Dojaka. Αποτελείται από ένα κόκκινο σουτιέν και ασορτί στριγνκ που συνδέεται με μια διάφανη φούστα.

Η Όρα ολοκλήρωσε το λουκ της λευκαίνοντας τα φρύδια της και φορώντας προσθετικά προσώπου που μοιάζουν με γοργόνα. Αρκετοί followers πάντως δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται με τη στιλιστική επιλογή της Ρίτα Όρα, με έναν να σχολιάζει: «Τι στο καλό είναι αυτό το Victoria’s Secret 2002;». Ένας άλλος το αποκάλεσε «Τόσο φτηνό και χυδαίο», ενώ ένας τρίτος αναρωτήθηκε: «Δεν κάνει ψύχρα στο Ηνωμένο Βασίλειο;».

Η Όρα έφτασε στα βραβεία μόνη της χωρίς τον σύντροφό της Τάικα Γουαϊτίτι, τον οποίο φέρεται να παντρεύτηκε σε μια στενή τελετή στο Λονδίνο τον Αύγουστο. Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει: «Είμαι ερωτευμένη, πολύ ερωτευμένη. Είμαι ερωτευμένη, είμαι ερωτευμένη. Αμήν! Αγαπώ τον έρωτα».

