«Χαστούκι» στον Ερντογάν – Λίβυοι δικηγόροι προσφεύγουν κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου

Δεν προλαβαίνει να… μαζεύει «χαστούκια» ο Ερντογάν την τελευταία περίοδο. Τι να πρωτομετρήσει κανείς… Τα επαναλαμβανόμενα «άκυρα» από τις ΗΠΑ για τα F35 και την αναβάθμιση των F16, τα αρνητικά δημοσιεύματα του αμερικανικού και ευρωπαϊκού Τύπου, τις δηλώσεις στήριξης της Ελλάδας από Ευρώπη, αλλά και Αίγυπτο; Αυτή τη φορά το πλήγμα ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε, από το… προτεκτοράτο της Λιβύης. Εκεί, πέντε Λίβυοι δικηγόροι προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο της Τρίπολης, ενάντια στο πρόσφατο μνημόνιο, που υπέγραψε η προσωρινή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η Τουρκία στον τομέα των υδρογονανθράκων, το οποίο όπως τονίζει η Αθήνα, «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια εσκεμμένη κλιμάκωση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή».

Η προσφυγή ζητεί την ακύρωση του μνημονίου, με μία σειρά επιχειρημάτων, όπως ότι η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά δεν νομιμοποιείται να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, η συμφωνία ονομάστηκε μνημόνιο κατανόησης, αλλά είναι μια οικονομική πετρελαϊκή συμφωνία, η συμφωνία παραβιάζει πολλές διατάξεις του νόμου περί πετρελαίου, με πιο αξιοσημείωτη την έλλειψη εμπειρίας των τουρκικών εταιρειών στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα οι δικηγόροι υπέβαλαν αίτηση προσωρινής διαταγής για την άμεση αναστολή της, επειδή «υφάρπαξε παρανόμως από την εθνική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης την αποκλειστική δικαιοδοσία της για εμπόριο πετρελαίου και περιέχει κείμενα που χρήζουν διαφορετικών ερμηνειών, προκαλώντας σοβαρή βλάβη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί, εάν η Τουρκία ξεκινήσει την υλοποίηση της συμφωνίας».

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Οθωμανολόγο – Νομικό Δρ. Δημήτρη Σταθακόπουλο, ανάλογα φυσικά με την έκβασή της, μπορεί να λύσει αυτόματα τα χέρια της Ελλάδας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών με έννομο συμφέρον, που θα επιδίωκαν την ακύρωση του μνημονίου. Όπως ανέφερε στο Open, το μνημόνιο εκ προοιμίου δεν θεωρείται άκυρο, παρά μόνο ακυρώσιμο, μόνο εάν προσφύγει κάποιος, όπως εν προκειμένω οι Λίβυοι δικηγόροι, τότε μπορεί να ακυρωθεί. Η προσφυγή έγινε δεκτή ως προς το παραδεκτό της κατάθεσης και αναμένεται προσδιορισμός δικασίμου και έκδοση απόφασης. Εάν ακυρωθεί δια της δικαστικής οδού, η Τουρκία θεωρητικά μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τη Λιβύη, για διαφυγόντα κέρδη, ισχυριζόμενη πως όταν υπέγραφε ήταν καλόπιστη και δεν ανέμενε ακύρωση.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε ακόμη ένα «χαστούκι» για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτή τη φορά από την Αίγυπτο. Ενδεικτικό είναι δημοσίευμα της αιγυπτιακής εφημερίδας, Al Ahram, που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «η Αίγυπτος έχει απορρίψει τις πρόσφατες τουρκικές προσπάθειες για έρευνες φυσικού αερίου σε περιοχές στην ανατολική Μεσόγειο που το Κάιρο αναγνωρίζει ως μέρος των κυπριακών και ελληνικών υδάτων»

Administrative Judicial Department of #Tripoli Court of Appeal receives appeal against maritime agreement signed between #Dbeibeh's Government of National Unity and #Turkey for cancelling it. pic.twitter.com/Mv00Xca7Y5

