Πέταξαν αυγά στον Κάρολο – Βρετανία: Νέα επίθεση κατά του βασιλιά

Επίθεση με αυγό δέχθηκε ξανά σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία συνέλαβε έναν άνδρα περίπου 20 ετών ως ύποπτο για την επίθεση. Ο μονάρχης έγινε στόχος νέας επίθεσης κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Λούτον, μετέδωσε το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη λίγο μετά την άφιξή του, με το προσωπικό ασφαλείας του βασιλιά να τον απομακρύνει προσωρινά από το πλήθος που είχε συρρεύσει έξω από το Δημαρχείο του Λούτον. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, ο οποίος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη. Στη συνέχεια, ο Κάρολος συνέχισε να χαιρετά το κοινό με χειραψίες και χαμόγελο, αφού μεταφέρθηκε σε διαφορετική περιοχή. Ο Κάρολος, που ανέβηκε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Λούτον, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Το συμβάν έρχεται ακριβώς ένα μήνα αφότου ο 74χρονος βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα δέχθηκαν επίθεση με τέσσερα αυγά στο Γιορκ της βόρειας Αγγλίας από έναν άνδρα που φώναζε «αυτή η χώρα χτίστηκε με το αίμα των σκλάβων». Τότε, ο διαδηλωτής ταυτοποιήθηκε λίγο αργότερα ως ο Πάτρικ Θέλγουελ, ένας 23χρονος ακτιβιστής της Εξέγερσης της Εξαφάνισης που κάποτε ήταν υποψήφιος με το Κόμμα των Πρασίνων.

Man 'throws an egg at King Charles' AGAIN https://t.co/5yD61EdBva pic.twitter.com/k3Oq7TShpF

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 6, 2022