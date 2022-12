Ο Ριτσάρλισον έμαθε στον Ρονάλντο τον «χορό του περιστεριού»

Συγκινήθηκε ο φορ της «σελεσάο» στη συνάντηση με το «Φαινόμενο» που είδε το ματς με τον Ριβάλντο – Δείτε το βίντεο Ριτσάρλισον ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης της εθνικής Βραζιλίας επί της Νότιας Κορέας με 4-1 που της έδωσε την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2022. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ σημείωσε το 3ο γκολ της ομάδας του. Ωστόσο, έβαλε ανεξίτηλα την… υπογραφή του ματς στο όταν έδειξε στον προπονητή της «σελεσάο», Τίτε, πως να κάνει το χορό «pombo», δηλαδή, του… περιστεριού. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός χόρεψε κι εκείνος με τους παίκτες του. Η εμφάνιση και η… αλεγρία του Ριτσάρλισον τού κέρδισαν ακόμη ένα εισιτήριο: Να πάει στην εκπομπή του Ρονάλντο Ναζάριο ντα Λίμα, του «Φαινόμενου» που μεταδίδεται από το επίσημο κανάλι της FIFA.

A emoção de conhecer o ídolo! 🥹 O Richarlison chorou ao encontrar com o fenômeno e o Ronaldo fazer a dança do pombo! 🐦 Ah… meus R9 😍🇧🇷 #TNTSportsNoQatar

Ο Ριτσάρλισον, πάντως, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν συνάντησε το μεγάλο του είδωλο. Από μικρό παιδί φανταζόταν να φοράει τη φανέλα της Βραζιλίας με το «9» στην πλάτη όπως έκανε και ο Ρονάλντο.Ο οποίος, δε , προτού φύγει από το πλατό άγγιξε τα πόδια του Ρονάλντο και μετά τα δικά του ακριβώς όπως είχε κάνει πριν από μερικές ημέρες ο συμπαίκτης του Ροδρίγο σε μια… προσπάθεια να μεταφέρουν τη «μαγεία» που υπάρχει στα πόδια του «Φαινομένου» στα δικά τους.

Richarlison showing Ronaldo how to do the pombo dance 😂

R9 🤝 R9 pic.twitter.com/NzXRXxy9uF

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 5, 2022