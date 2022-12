Lady Gaga – Poker face: Oι προσβλητικοί στίχοι του τραγουδιού

Ο κόσμος της μουσικής μόλις παρατήρησε προσεκτικά τους αληθινούς στίχους του δημοφιλούς κομματιού της τραγουδίστριας Lady Gaga “Poker Face” και μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά προσβλητικοί. Το “Poker Face” κυκλοφόρησε πριν από απίστευτα 14 χρόνια και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα νούμερα 1 του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Lady Gaga.

Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το τραγουδάμε έτσι… Po-po-po-po-poker face, po-po-po-po-poker face (Mum-mum-mum-mum-mah). Ακούγεται σωστό, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε κάνει λάθος – πολύ λάθος μάλιστα. Πολλοί οπαδοί της μουσικής, ακόμη και εκείνοι που θέλουν να πιστεύουν ότι γνωρίζουν κάθε στίχο των αγαπημένων τους τραγουδιών, έχουν παραδεχτεί ότι σίγουρα δεν έχουν καταλάβει σωστά αυτές τις λέξεις.

