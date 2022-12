Σακίρα σχέση: Η τραγουδίστρια βάζει φρένο στις φήμες

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της διανύει η Σακίρα, αφού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις. Από τη μία το διαζύγιο και η νέα σχέση του Ζεράρ Πικέ και από την άλλη οι κατηγορίες για φορολογική απάτη εις βάρος της, φέρνουν την Κολομβιανή σταρ σε πολύ δύσκολη θέση. Με αφορμή την παρουσία της στα δικαστήρια για να διευθετήσει τα ζητήματα επιμέλειας των δύο γιων της, Σάσα και Μίλαν, οι ρεπόρτερ που την περίμεναν εκεί της έκαναν διάφορες ερωτήσεις και μία από αυτές αφορούσε τη φημολογούμενη σχέση της με τον δάσκαλο του σερφ, που της κάνει μαθήματα. Σύμφωνα με την ισπανική El País, η Σακίρα αρνήθηκε ότι έχει σύντροφο και παρακάλεσε τους δημοσιογράφους να σεβαστούν τα παιδιά της.

«Από σεβασμό για τα παιδιά μου και την ευάλωτη στιγμή που περνούν, ζητώ από τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν τις εικασίες. Δεν έχω σύντροφο και τίποτα άλλο πέρα από το να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στα παιδιά μου και στην ευημερία τους» φέρεται να είπε η τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σύμφωνο αναφέρει, πως η Σακίρα θα ζήσει στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο Σάσα και τον 9χρονο Μίλαν. Όσο για τον Πικέ, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να περνά μέχρι και 10 ημέρες τον μήνα με τα παιδιά του, με τα ταξιδιωτικά του έξοδα να βαραίνουν και τους δύο. «Ο Ζεράρ Πικέ θα περνά χρόνο με τα παιδιά του μέχρι 10 ημέρες το μήνα και το σύνολο των τριών περιόδων διακοπών που ισχύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από Χριστούγεννα και καλοκαιρινές διακοπές.

Αυτά τα Χριστούγεννα η επιμέλεια θα ισχύσει κατά το 50% σύμφωνα με το ημερολόγιο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας και τα επόμενα χρόνια θα προγραμματίζεται, σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών. Αυτό είναι το σύμφωνο που έχουν συνάψει ο ποδοσφαιριστής και η σύντροφος, Σακίρα, σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους» αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Υπογράψαμε μια συμφωνία που εγγυάται την ευημερία των παιδιών μας και η οποία θα επικυρωθεί στο δικαστήριο, ως μέρος μιας απλώς επίσημης διαδικασίας» είχαν επισημάνει και οι δύο σε σύντομη δήλωσή τους. «Ο μοναδικός μας στόχος είναι να παρέχουμε στα παιδιά μας τη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία και πιστεύουμε ότι η ιδιωτικότητά τους θα γίνει σεβαστή. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον που δείχνετε και ελπίζουμε τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους με την απαραίτητη ιδιωτικότητα, σε ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον» καταλήγει η δήλωση.

Shakira arriving to court in Barcelona today to ratify her separation agreement to Gerard Piqué. pic.twitter.com/KHZd7openV

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) December 1, 2022