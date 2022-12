Έπεσε από κρουαζιερόπλοιο: 28χρονος πάλευε 20 ώρες με τσούχτρες σε νερά γεμάτα καρχαρίες

Μια πραγματική οδύσσεια έζησε ένας επιβάτης, που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο στον κόλπο του Μεξικού, μετά από μερικά ποτά, αλλά κατάφερε να επιζήσει παλεύοντας επί σχεδόν μια μέρα με τα κύματα και θαλάσσια πλάσματα, χάνοντας συχνά τις αισθήσεις του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Good Morning America” του ABC ο επιβάτης Τζέιμς Μάικλ Γκράιμς είπε ότι είχε πιει μερικά ποτά στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Valor στις 23 Νοεμβρίου, παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών. Δεν μέθυσε, όπως ανέφερε, όμως δεν θυμάται πώς κατέληξε νυχτιάτικα στα παγωμένα νερά. Ο 28χρονος επιβάτης από το Λαφαγιέτ της Αλαμπάμα ανέκτησε τις αισθήσεις του όταν βρέθηκε στη θάλασσα και για τις επόμενες 20 ώρες έδωσε μια απίστευτη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Συνήλθα και διαπίστωσα ότι ήμουν στο νερό, ενώ δεν φαινόταν κανένα σκάφος στην περιοχή», είπε. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλεύσει από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό τη μεξικανική νήσο Κοζουμέλ στην Καραϊβική. Ο Γκράιμς, που μετείχε με 18 συγγενείς του στην κρουαζιέρα, περιέγραψε πώς προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια και να κρατήσει μακριά του τις τσούχτρες που τον είχαν κυκλώσει κι ένα άλλο θαλάσσιο πλάσμα με πτερύγιο. «Ήρθε προς το μέρος μου πολύ γρήγορα, βυθίστηκα και το είδα. Δεν ήταν καρχαρίας, πιστεύω. Αλλά είχε ένα φαρδύ ρύγχος, με πλησίασε και με χτύπησε στο ένα πόδι. Το χτύπησα με το άλλο, τρόμαξα αφού δεν γνώριζα τι ήταν, το μόνο που έβλεπα ήταν ένα πτερύγιο», είπε.

EXCLUSIVE: James Michael Grimes said he treaded water for nearly 20 hours after falling overboard overboard on a Carnival cruise ship on Thanksgiving Eve — battling jelly fish, rip currents and shark-infested waters before being airlifted by the U.S. Coast Guard.

