Λάχανο θερμίδες – ιδιότητες: Η ιδανική τροφή για αδυνάτισμα

Το λάχανο είναι ιδανική τροφή για αδυνάτισμα. Ακόμα και αν θες να αδυνατίσεις χωρίς δίαιτα, απλά βάζοντας το λάχανο στη διατροφή σου, θα χάσεις κιλά. Ο λόγος; Το λάχανο περιέχει ελάχιστες θερμίδες, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα χορταστική τροφή. Έτσι, 100γρ λάχανου έχουν μόλις 25 θερμίδες! Το λάχανο είναι από τις πιο βασικές τροφές, αν θες να ακολουθήσεις μια λιποδιαλυτική δίαιτα με γρήγορα αποτελέσματα. Οι θερμίδες του λάχανου προέρχονται κυρίως από υδατάνθρακες. Βέβαια, το λάχανο έχει και πρωτεΐνη, αλλά και πολλές φυτικές ίνες.

Επίσης, το λάχανο είναι ιδανική τροφή για αδυνάτισμα, καθώς ενώ έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι αποτελεί άριστη πηγή βιταμίνης C. Στα 100γρ έχει 36,6 mg βιταμίνης C. Περίπου το 40% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης. Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό μας, αλλά μας κρατάει και νέους, αφού είναι βασικό συστατικό για την παραγωγή κολλαγόνου, τη βασική πρωτεΐνη σε δέρμα, μαλλιά και νύχια.

Επίσης, το πράσινο λάχανο είναι μια τροφή πλούσια σε χλωροφύλλη! Η χλωροφύλλη παρέχει οξυγόνο στους μύες, αυξάνει την αντοχή μας, αποτοξινώνει, προωθεί την απώλεια βάρους και έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Θα δεις όλες τις τροφές πλούσιες σε χλωροφύλλη εδώ! Τέλος, το λάχανο αποτελεί μια από τις πλουσιότερες τροφές σε φυλλικό οξύ. Το φυλλικό οξύ βοηθάει στο αδυνάτισμα και μειώνει τις πιθανότητες εγκεφαλικού και καρδιακής νόσου!

Γλυκαιμικό φορτίο λάχανου

Επιπλέον, το λάχανο είναι ιδανική τροφή για όσους θέλουν να χάσουν κιλά, αφού έχει ιδιαίτερα χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο. Ή καλύτερα έχει το μικρότερο γλυκαιμικό φορτίο, μόλις 1. Όταν ακολουθούμε μια διατροφή με τροφές χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου μειώνεται το ρίσκο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως είναι η καρδιακή νόσος, ο διαβήτης, και βέβαια η παχυσαρκία. Άρα, η συχνή κατανάλωση λάχανου μπορεί να σε βοηθήσει να χάσεις κιλά. Επίσης, το λάχανο είναι άριστη τροφή ακόμα και για διαβητικούς, αφού δεν προκαλεί απότομες αυξήσεις του σακχάρου του αίματος. Ακόμα μια τροφή με εξαιρετικά χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, που αδυνατίζει είναι η ντομάτα. Η ντομάτα αποτελείται κυρίως από νερό, αλλά έχει και φυτικές ίνες!

Ιδανική τροφή για γρήγορο αδυνάτισμα στην κοιλιά

Φάε καθημερινά μια τεράστια σαλάτα με λάχανο, αν θες να αδυνατίσεις γρήγορα στην κοιλιά. Το λάχανο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και νερό. Ακόμα, περιέχει πρωτεΐνη. Σύμφωνα με μια έρευνα, όσες τροφές είναι πλούσιες σε νερό, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αλλά χαμηλές σε λίπη, είναι οι πιο χορταστικές.[4] Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πατάτα. Οι ερευνητές βρήκαν, ότι οι βραστές πατάτες είναι η πιο χορταστική τροφή! Επίσης, οι πατάτες έχουν λίγες θερμίδες, οπότε και σε βοηθούν να αδυνατίσεις. Περισσότερα για εύκολο αδυνάτισμα χωρίς δίαιτα, τρώγοντας πατάτες σε αυτό το άρθρο μας.

Έτσι, το λάχανο θα πρέπει να είναι βασικό τρόφιμο, σε μια διατροφή για αδυνάτισμα, αφού είναι χορταστική τροφή και περιέχει ελάχιστες θερμίδες. Χάνουμε κιλά, όταν καίμε περισσότερες θερμίδες, απ’ότι καταναλώνουμε. Απλά αντικαταστήστε ένα θερμιδογόνο γεύμα σας, με μια τεράστια σαλάτα λάχανο και θα αδυνατίσετε χωρίς δίαιτα.

Παχαίνει το λάχανο;

Το ότι το λάχανο παχαίνει είναι ένας μύθος. Ίσως, μεγάλη δόση λάχανου προκαλέσει κάποια δυσφορία, λόγω των πολλών εδώδιμων ινών που διαθέτει. Ειδικά όσοι δε συνηθίζουν να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε εδώδιμες ίνες μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια δυσφορία κατά την πέψη. Οι ίνες διογκώνονται στο στομάχι και είναι δύσκολη η πέψη τους, αν δεν έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλοι μικροοργανισμοί. Έτσι, όσοι δεν καταναλώνουν πολλά φρούτα και λαχανικά, καλό είναι να αυξάνουν σταδιακά τη δόση του λάχανου στη διατροφή τους! Σίγουρα, το λάχανο δεν παχαίνει. Αντίθετα, μπορούμε να αδυνατίσουμε, αν τρώμε σαλάτα λάχανο, ή κάποιο άλλο φρούτο ή λαχανικό με λίγες θερμίδες, όπως το αγγούρι, πριν το κυρίως γεύμα! Το λάχανο θα μας χορτάσει και θα καταναλώσουμε λιγότερες θερμίδες συνολικά! Για παράδειγμα, μπορείτε να φάτε λάχανο, πριν τα αγαπημένα σας μακαρόνια, ώστε να μην παχύνετε τρώγοντας μεγάλες ποσότητες!