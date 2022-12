4 φοιτητές νεκροί – Αϊντάχο: Σοκ στις ΗΠΑ, ψάχνουν όλοι τον δολοφόνο

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία 4 φοιτητριών στο σπίτι όπου έμεναν κοντά στο πανεπιστήμιο του Αϊντάχο και οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον ύποπτο ή το όπλο της δολοφονίας. Οι πέντε φοιτήτριες στην οδό King Road 1122 στη Μόσχα του Αϊντάχο ζούσαν αυτό που ονειρεύονται όλοι οι φοιτητές. Στη μέση των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο του Αϊντάχο, οι φοιτήτριες αποφάσισαν να φύγουν από την φοιτητική εστία και να μετακομίσουν σε ένα σπίτι. Το μεγάλο τριώροφο σπίτι σε ένα ήσυχο αδιέξοδο βρισκόταν σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από την πανεπιστημιούπολη, με αρκετό χώρο για να απολαμβάνει η καθεμία την ιδιωτική της ζωή. Κι όμως, η αστυνομία επιμένει πως το σπίτι δεν ήταν και τόσο μεγάλο ώστε κανείς να μην ακούσει πιθανά ουρλιαχτά τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Νοεμβρίου.

Τι ακριβώς συνέβη; Εν ολίγοις, κάποια στιγμή, ενώ η Μάντισον Μόγκεν, η Κέιλι Γκονσάλβες, η Ξάνα Κερνόντλ και ο επισκέπτης φίλος της Ίθαν Τσάπιν κοιμόντουσαν, κάποιος τρύπωσε στο σπίτι. Και οι τέσσερις μαχαιρώθηκαν στα κρεβάτια τους με «αιχμηρό» όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία, ίσως με «μαχαίρι». Την ίδια ώρα, όμως, δύο ακόμη συγκάτοικοι κοιμόντουσαν βαθιά στον πρώτο όροφο και δεν άκουσαν τίποτα. Δεν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί στο ίδιο τους το σπίτι μέχρι την επόμενη μέρα, όταν πήγαν να ξυπνήσουν τους φίλους τους.

Χωρίς όπλο δολοφονίας, χωρίς ύποπτο, χωρίς κίνητρο και με εκατοντάδες πληροφορίες που πρέπει να «κοσκινίσουν», η αστυνομία κάνει αγώνα δρόμου για να εξιχνιάσει αυτό που φαίνεται να είναι μια παράλογη σφαγή νέων ανθρώπων. Μέσα σε όλα αυτά, και παρά το γεγονός πως οι αρχές ενώ αρχικά διαβεβαίωναν αυτή τη μικρή κολεγιακή πόλη των 26.000 κατοίκων πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, οι αρχές τώρα παραδέχονται πως χωρίς υπόπτους ή στοιχεία, η αστυνομία «δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα». Παράλληλα, οι αρχές αρνούνται να σχολιάσουν τους προφανείς παραλληλισμούς με μια δολοφονία με μαχαίρι 600 χιλιόμετρα μακριά, η οποία παραμένει επίσης ανεξιχνίαστη.

Τις ώρες που προηγήθηκαν της τετραπλής δολοφονίας, όλοι οι συγκάτοικοι είχαν βγει στην πόλη και διασκέδαζαν στην Μόσχα του Αϊντάχο. Η Μάντισον Μόγκεν και η Κέιλι Γκονζάλβες, και οι δύο 21 ετών, ήταν παλιές κολλητές φίλες και πήγαν μαζί σε ένα τοπικό μπαρ για να πιουν ένα ποτό. Στη συνέχεια, παρήγγειλαν ζυμαρικά σε μια καντίνα, όπου οι μάρτυρες επιμένουν ότι τίποτα δεν τους έκανε εντύπωση ή να δείχνει ότι κάτι συνέβαινε. Στην συνέχεια, επέστρεψαν στο σπίτι. Ο Ίθαν Τσάπιν και η Ξάνα Κερνόντλ, και οι δύο 20 ετών, πέρασαν το βράδυ σε ένα πάρτι της αδελφότητας πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους περίπου στις 1:45 π.μ. Οι επιζώντες συγκάτοικοι είχαν επιστρέψει στο σπίτι λίγο νωρίτερα – περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα – και πιθανότατα κοιμόντουσαν ήδη όταν έφτασαν οι υπόλοιποι.

Kaylee Goncalves & Madison Mogen appear to order at a food truck just hours before the King Rd homicide pic.twitter.com/tD9DytoHjO

Στις 2:44 π.μ. η Κέιλι έκανε έξι τηλεφωνήματα στον πρώην φίλο της, ο οποίος αναφέρεται από τις αρχές μόνο ως «Τζακ». Όλες οι κλήσεις έμειναν αναπάντητες. Η Μάντισον έκανε τρία τηλεφωνήματα στον ίδιο άνδρα αρκετά λεπτά αργότερα, αλλά και πάλι δεν το σήκωσε. Η Κάιλι έκανε ένα έβδομο και τελευταίο τηλεφώνημα, αλλά ο Τζακ, ο οποίος ήταν επίσης φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Αϊντάχο, κοιμόταν. Η αστυνομία λέει ότι δεν έχει ιδέα γιατί οι δύο γυναίκες προσπαθούσαν να να τον βρουν, αλλά λένε ότι ο άνδρας αυτός δεν είχε καμία σχέση με όσα εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια.

Οι αυτοψίες δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα θύματα κοιμόντουσαν όταν ο δολοφόνος τους μαχαίρωσε. Αλλά ο πατέρας της Κέιλι, Τζέφρι Κερνόντλ, δήλωσε ότι είναι σαφές από την νεκροψία – νεκροτομή πως η κόρη του ήταν ξύπνια και προσπαθούσε να παλέψει για τη ζωή της.

Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων δεν μπορούν να καταλάβουν πώς κατάφερε κάποιος να εισβάλει στο σπίτι, το οποίο είχε αυτόματη κλειδαριά που απαιτούσε κωδικό για να ανοίξει. «Δεν βγάζει νόημα» είπε. Η αδερφή της Κέιλι, Αλίβια, επιμένει ότι όλοι οι συγκάτοικοι είχαν επίγνωση της ασφάλειάς τους και πάντα φρόντιζαν να κλειδώνουν το σπίτι. «Ήταν έξυπνες, ήταν προσεκτικές και παρόλα αυτά συνέβησαν όλα αυτά. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά πιο έντονο από όλα τα συναισθήματα είναι ο θυμός. Είμαστε θυμωμένοι» πρόσθεσε.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, οι συγκάτοικοι του πρώτου ορόφου αποφάσισαν πως οι φίλοι τους είχαν κοιμηθεί αρκετά και ανέβηκαν επάνω για να τους ελέγξουν. Εκεί, έκαναν ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ζητώντας να έρθει ένα ασθενοφόρο για να ελέγξει έναν φίλο που φαινόταν να έχει πέσει κάτω και να έχει λιποθυμήσει. Οι αρχές λένε ότι οι επιζώντες συγκάτοικοι έχουν αποκλειστεί ως ύποπτοι, αλλά δεν έχουν ιδέα γιατί σώθηκαν. Μήπως ο δολοφόνος έψαχνε για τους τέσσερις φοιτητές που κοιμόντουσαν στον δεύτερο όροφο; Μήπως απλώς δεν είχε συνειδητοποιήσει πως υπήρχαν υπνοδωμάτια και στον πρώτο όροφο; Το κατοικίδιο της Κέιλι, ο αυστραλιανός ποιμενικός Μέρφι, βρισκόταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των δολοφονιών αλλά δεν έπαθε τίποτα. Δεν κλάπηκαν τιμαλφή και δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Οι αρχές προς το παρόν, καλούν τους ντόπιους να είναι σε επαγρύπνηση. «Δεν έχουμε ύποπτο αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μόσχας Τζέιμς Φράι. «Όποιος διέπραξε το έγκλημα, είναι ακόμα εκεί έξω« προειδοποίησε.

Στις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν από τους φόνους, οι αρχές του Αϊντάχο επιστράτευσαν δεκάδες αστυνομικούς για να επεξεργαστούν πάνω από 1.000 πληροφορίες από το κοινό. Έχουν πάρει συνεντεύξεις από 150 πιθανούς μάρτυρες, έχουν συλλέξει περισσότερα από 100 αποδεικτικά στοιχεία από το σπίτι και έχουν τραβήξει 4.000 φωτογραφίες. Τοπικά καταστήματα κυνηγιού λένε ότι έχουν δεχθεί πολλαπλές επισκέψεις από ντετέκτιβ που τους ζητούν να ελέγξουν τα αρχεία τους για μαχαίρια που πουλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Δημοσιογράφοι από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν σπεύσει στην μικρή κοινότητα του Αϊντάχο και οι «ντετέκτιβ» του TikTok αναλύουν τις συνεντεύξεις Τύπου της αστυνομίας και ψάχνουν τους λογαριασμούς των θυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στοιχεία.

During the University of Idaho vigil in Moscow, Idaho, Steve Goncalves, father of Kaylee; Stacy Chapin, mother of Ethan; and Ben Mogen, father of Madison, all spoke to the community about their children. Xana Kernodle's family was not able to attend. @reuterspictures pic.twitter.com/FCszZT0kzo

