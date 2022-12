Χάρι Μαγκουάιρ – Γκάνα: Επικό τρολάρισμα βουλευτή

Μπορεί ο Χάρι Μαγκουάιρ να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Αγγλίας και προς το παρόν να τα πηγαίνει μια χαρά, αφού έτσι κι αλλιώς… μεταμορφώνεται όταν φοράει το εθνόσημο, αλλά τα καμώματά του με τον σύλλογό του δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από κανέναν φαν της Πρέμιερ Λιγκ ανά τον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι και ο Ισαάκ Αντάνγκο, ο οποίος στην κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Γκάνας το 2023 θέλησε να να κάνει ευθεία επίθεση στον Μαχαμούντου Μπαούμια παρομοιάζοντάς τον με τον Άγγλο σέντερ μπακ. Ο μονόλογος είναι απλώς απολαυστικός, με τους γύρω του να ξεκαρδίζονται.

«Είστε ποδοσφαιρόφιλος, και είμαι χαρούμενος που σας είδα τις προάλλες να πανηγυρίζετε όταν κέρδισε η Γκάνα. Στην Αγγλία υπάρχει ένας παίκτης που τον λένε Μαγκουάιρ και παίζει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Χάρι Μαγκουάιρ. Είναι αμυντικός. Μαρκάρει και ρίχνει το σώμα του παντού λες και είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Η Γιουνάιτεντ πήγε και τον αγόρασε. Έγινε μια τεράστια απειλή για την άμυνά της, κάνοντας τάκλιν στους συμπαίκτες του και δίνοντας ασίστ στους αντιπάλους. Ακόμα κι όταν οι αντίπαλες ομάδες αποτυγχάνουν να σκοράρουν, σκοράρει ο Μαγκουάιρ γι’ αυτές.

Κύριε ομιλητή, θα θυμάστε ότι σ’ αυτή τη χώρα έχουμε έναν οικονομικό Μαγκουάιρ. Έχουμε έναν οικονομικό Μαγκουάιρ. Ο οικονομικός Μαγκουάιρ ήταν ο ίδιος που έδινε διαλέξεις στο πανεπιστήμιο πως να αποκαταστήσει την αξία της πόλης. Κύριε ομιλητή, γιατί δώσατε την ευκαιρία σ’ αυτόν τον Μαγκουάιρ να είναι στο κέντρο της άμυνάς μας; Τώρα ρισκάρουμε με αυτογκόλ. Ο οικονομικός μας Μαγκουάιρ έχει τον έλεγχο σημαντικών τομέων της οικονομίας μας και τους καταστρέφει όλους».

They are discussing Harry Maguire in the Ghana parliamentpic.twitter.com/5E0bAj0UTS

— Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022