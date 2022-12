Ροζ σκάνδαλο – Εθνική Σερβίας: Και άλλος παίκτης είχε κρυφή σχέση με γυναίκα συμπαίκτη του

Η εθνική ομάδα της Σερβίας ετοιμάζεται να δώσει απόψε κρίσιμο ματς κόντρα στην Ελβετία για την πρόκρισή στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά ένα νέο ερωτικό σκάνδαλο έρχεται να ταράξει τα νερά στα αποδυτήρια. Το ερωτικό σκάνδαλο αφορά δύο ποδοσφαιριστές της Σερβίας που φέρεται να είχαν κρυφή σχέση με γυναίκες συμπαικτών τους. Τα ΜΜΕ της χώρας μετέδωσαν ότι στα αποδυτήρια της Σερβίας παίχτηκαν μπουνιές. Τη φήμη του νέου ερωτικού σκανδάλου διέδωσε ο Άγγλος δημοσιογράφος, Ρίτσαρντ Γουίλσον, μέσω Twitter, γράφοντας ότι ανακάλυψε πως δύο Σέρβοι παίκτες είχαν «κοιμηθεί» με τις γυναίκες δύο άλλων συμπαικτών τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τέσσερις παίκτες να έρθουν στα χέρια μέσα στα αποδυτήρια με τον τεχνικό της ομάδας, Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, να μοιράσει τα γκρουπ προπόνησης στα δύο για την αποφυγή περεταίρω καυγάδων.

Ο σταρ της Γιουβέντους, Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου ερωτικού «τριγώνου», ο οποίος μάλιστα έχει αγωνιστεί μόλις 24΄λεπτά στο Κατάρ, κόντρα στη Βραζιλία. Ο άλλος παίκτης που κατηγορείται είναι ο μέσος της Σεβίλλης Νεμάνια Γκούντελι, ο οποίος μπήκε αλλαγή στην ήττα με 2-0 από τη «Σελεσάο» στην πρεμιέρα, ενώ αμφότεροι έμειναν εκτός παιχνιδιού με το Καμερούν (3-3). Ο Άγγλος δημοσιογράφος υποστήριξε ότι Βλάχοβιτς και Γκουντέλι είχαν κρυφές σχέσεις με τις συζύγους του τερματοφύλακα Πρέντραγκ Ράικοβιτς και του επιθετικού Λούκα Γιόβιτς, αντίστοιχα.

Στις αναρτήσεις του στο Twitter, αφήνει υπονοούμενα ότι δεν φταίει μόνο η φυσική κατάσταση του Βλάχοβιτς που δεν παίζει βασικός. Προσθέτει πως ο πραγματικός λόγος της απουσίας του επιθετικού της Γιουβέντους είναι ότι οι συμπαίκτες του αρνούνται να παίξουν μαζί του επειδή έκανε σεξ με την Άννα Τσάκιτς, που είναι σύζυγος του Ράικοβιτς. Το ίδιο υποστηρίζει ότι συνέβη και με τον Γκουντέλι και τη σύζυγο του Γιόβιτς, το 31χρονο μοντέλο Σοφία Μιλόσεβιτς.

Ο 23χρονος επιθετικός της Γιουβέντους αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει σχέση με την γυναίκα του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Σερβίας και στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας τόνισε: «Συγγνώμη που αρχίζω έτσι μία συνέντευξη για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ό,τι γράφετε και διαβάζετε για μένα δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε είναι παράλογο. Άνθρωποι βαριούνται και δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Η βασική τους δουλειά αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν κακό στην εθνική. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ».

Η Άννα Τσάκιτς, απο τη πλευρά της διέψευσε την υποτιθέμενη κρυφή σχέση με τον Βλάχοβιτς, γράφοντας με μεγάλη δόση ειρωνείας στα social media ότι δεν είχε προλάβει να κάνει σχέση με κανέναν γιατί έπρεπε να φροντίσει τον γιο της, ο οποίος έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο της Σερβίας εδώ και ένα μήνα.

Αμφότεροι οι Νεμάνια Γκουντέλι και Λούκα Γιόβιτς, διέψευσαν τις φήμες, χλευάζοντας τις κατηγορίες στα social media με μια ανάρτησή τους στην οποία προσποιούνται ότι τσακώνονται μέσα στα αποδυτήρια.

Jovic and Gudelj react to the allegations around them from the Serbian tabloid stuff. Looks like at least two squad members are having fun with it! https://t.co/iK1Ud0RNbO pic.twitter.com/E5uANo5WoM

O Άγγλος δημοσιογράφος διέγραψε τα tweets που αποκάλυπταν το σεξουαλικό σκάνδαλο στην Εθνική ομάδα της Σερβίας, μετά τον σάλο που ξέσπασε και τις αντιδράσεις των δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον του, όπως και ο Βλάχοβιτς.

With Vlahovic now having issued a denial (below) and Jovic mocking the rumours, I’ll remove the earlier tweets from the daily update that detailed the rumours he alludes to as had been mentioned in sections of the Serbian media. pic.twitter.com/sLKOgWv7xe

— Richard Wilson (@HYFPRW) November 30, 2022