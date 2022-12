Presicce Ιταλία: 30 χιλ. ευρώ σε όποιον μετακομίσει στην μεσαιωνική πόλη

Η επαρχιακή ιταλική πόλη Presicce είναι μία ακόμα έρημη πόλη και οι ιθύνοντες για να την ζωντανέψουν αποφάσισαν να δώσουν το ποσό των 30.000 ευρώ σε όποιον μετακομίσει εκεί. «Υπάρχουν πολλά άδεια σπίτια στο ιστορικό κέντρο που χτίστηκαν πριν από το 1991, τα οποία θα θέλαμε να ξαναδούμε ζωντανά με νέους κατοίκους», είπε ο τοπικός σύμβουλος της Presicce, Alfredo Palese. «Είναι κρίμα να βλέπουμε πώς οι παλιές μας συνοικίες γεμάτες ιστορία, υπέροχη αρχιτεκτονική και τέχνη αδειάζουν σιγά σιγά».

Ωστόσο υπάρχει μία προϋπόθεση για τα 30.000 ευρώ. Η προσφορά αφορά στην αγορά κτιρίου ενώ περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου του δημαρχείου Presicce τις επόμενες εβδομάδες. «Θα προσφέρουμε έως και 30.000 ευρώ σε άτομα που θέλουν να μετακομίσουν εδώ και να αγοράσουν μία από αυτές τις εγκαταλελειμμένες κατοικίες», πρόσθεσε.

«Η συνολική χρηματοδότηση θα χωριστεί στα δύο: θα διατεθεί εν μέρει στην αγορά ενός παλιού σπιτιού και εν μέρει στην αναδιάρθρωσή του, εάν χρειαστεί», διευκρίνισε. Τα χρήματα προέρχονται από τη συγχώνευση με μια γειτονική πόλη το 2019. Η ένωση των Presicce και Acquarica οδήγησε σε κάποια επιπλέον χρηματοδότηση και συνολικό πληθυσμό 9.000 περίπου.

«Μετά τη συγχώνευση, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, η ευρύτερη επικράτειά μας θα ευλογηθεί με περισσότερα δημόσια κεφάλαια, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για αρκετά χρόνια, τα οποία σκοπεύουμε να επενδύσουμε για να αναζωογονήσουμε την παλιά συνοικία», εξήγησε ο Palese.

The town of Presicce, located in the Puglia region, is the latest Italian destination to entice new residents with a few financial incentives.

Officials announced they would pay people up to €30,000 if they commit to buying an empty house and living there permanently. pic.twitter.com/diZk6JQNQU

— Georgia Today (@GeorgiaToday_GT) November 24, 2022