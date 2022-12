Βλάχοβιτς σχέση: Ερωτικό «τρίγωνο» στην Εθνική Σερβίας

Ένα ερωτικό τρίγωνο σκιάζει την εθνική Σερβίας που μπορεί να έχει στο μυαλό της την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ στο Κατάρ απέναντι στην Ελβετία, αλλά μάλλον έχει να λύσει και τα ερωτικά των παικτών της. Δημοσιεύματα επιμένουν ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, επιθετικός στη Γιουβέντους, έχει παράνομη σχέση με την Αννα Ραΐκοβιτς, σύζυγο του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Εθνικής Σερβίας, Πρέντραγκ Ραΐκοβιτς. Η Ραΐκοβιτς, που έχει με τον σύζυγό της δύο παιδιά, είναι στο Κατάρ για το Μουντιάλ. Το ροζ σκάνδαλο απασχόλησε και τη συνέντευξη Τύπου της σερβικής ομάδας ενόψει του κρίσιμου αγώνα. Ο Βλάχοβιτς -όπως θα περίμενε κανένας- αρνήθηκε τα πάντα, ξεκινώντας μάλιστα με αυτό τη συνέντευξη Τύπου.

🗣️ Vlahovic on rumors of an affair with Serbian goalkeeper, Predrag Rajković's wife: "An absolute absurdity, it is sad that I have to come here and explain. It was invented by people who have nothing better to do in their lives."https://t.co/3JmphA6twv

