Τζο Μπάιντεν – Μουντιάλ 2022: Ο viral πανηγυρισμός του

Ο πανηγυρισμός του Τζο Μπάιντεν όταν οι ΗΠΑ νίκησαν με 1-0 το Ιράν χάρις στο γκολ του Κρίστιαν Πούλισιτς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» από το δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 2022 έγινε viral. «ΗΠΑ! ΗΠΑ!», αναφώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κοιτάζοντας το ακροατήριο και συνέχισε: «Αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, φίλε. Όταν μίλησα με τον προπονητή και τους παίκτες, είπα, “Μπορείτε να τα καταφέρετε” κι εκείνοι πήγαν και το έκαναν, ο Θεός τους αγαπάει. Τέλος πάντων, σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλετε να ακούσετε», ανέφερε, σε ένα βίντεο που έχει κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζο Μπάιντεν αν και δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιρόφιλος είχε ευχηθεί στις ΗΠΑ να πετύχουν το καλύτερο δυνατό πριν από την πρεμιέρα τους στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς η ομάδα επέστρεψε στο θεσμό έχοντας απουσιάσει από το Μουντιάλ του 2018 της Ρωσίας. Επιπλέον, το Μουντιάλ του Κατάρ έχει μεγάλη σημασία για τις ΗΠΑ καθώς θέλει να δείξει πως έχει κάνει βήματα προόδου και πως σε τέσσερα χρόνια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα συνδιοργανώσει με το Μεξικό και τον Καναδά, μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η 7η φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ξεπερνούν το πρώτο στάδιο σ’ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και η 3η στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις που φτάνουν στους «16». Η τελευταία φορά που έφτασαν στην προημιτελική φάση ήταν στο Μουντιάλ του 2002 στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

President Joe Biden was hyped for the @USMNT 👏🇺🇸

President Joe Biden gave the USMNT a call ahead of their first World Cup match 🇺🇸 pic.twitter.com/e0d3yLvO1g

— ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2022