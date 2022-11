Μουντιάλ Ιράν – ΗΠΑ 0 – 1: Η πρόκριση στους «16» και τα επεισόδια που ακολούθησαν

Το κλίμα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ είχε φανατιστεί τις προηγούμενες μέρες, καθώς πλησίαζε η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Μουντιάλ 2022. Οι Αμερικανοί τελικά πανηγύρισαν τη νίκη χάρη στο γκολ του Πούλισικ και να ετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Ολλανδία. Οι Ιρανοί ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά και προσπάθησαν να πιέσουν, με τους Αμερικάνους να παίρνουν τον έλεγχο μετά το 15λεπτο, χωρίς όμως να μπορούν να φτιάξουν ευκαιρίες. Τουλάχιστον όχι πριν το 27′, όταν από το σουτ του Σάρτζεντ και την κόντρα σε αντίπαλο παρουσιάστηκε μια τέτοια στον Γουεά, αλλά αυτός έκανε τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Λίγα λεπτά μετά, στο 33′, παρουσιάστηκε ακόμη μία ευκαιρία στον ίδιο παίκτη και αυτή τη φορά την τελείωσε καλύτερα τη φάση, αλλά και πάλι δεν βρήκε στόχο.

Πλησίαζαν, όμως, στο γκολ σιγά-σιγά οι ΗΠΑ και η επιβεβαίωση ήρθε στο 38′ με την ωραία μπαλιά του ΜακΚένι για τον Ντεστ που έδωσε με το κεφάλι έτοιμο το 0-1 στον Πούλισικ. Έτσι, οι Αμερικάνοι πήγαν στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα και οι Ιρανοί μπήκαν στο δεύτερο υποχρεωμένοι να ψάξουν την ισοφάριση, την οποία θα μπορούσαν να βρουν στο 52′ με την κεφαλιά του Γκόντος μετά τη σέντρα από δεξιά αλλά αστόχησε. Το Ιράν προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια του παιχνιδιού αλλά δεν κατάφερε κάτι σημαντικό, πλην μιας φάσης στο 82′ με τον Καρίμι που δεν βρήκε καλά τη μπάλα και ενώ ήταν σε θέση για γκολ, με το 0-1 να μένει ως το τέλος, αφού οι διαμαρτυρίες των Ιρανών για πέναλτι στο 100′ δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, και τις ΗΠΑ να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους «16».

Δύο περιστατικά έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αναμέτρηση Ιράν – ΗΠΑ. Ορισμένοι Ιρανοί προκειμένου να δείξουν τη διαφωνία τους με την κυβέρνηση της χώρας στο ζήτημα της καταστολής των διαδηλώσεων μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί, όπου σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις και ΜΜΕ εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πανηγύρισαν τη νίκη των Αμερικανών. Μάλιστα, η αντίδρασή τους καταγράφηκε σε βίντεο. Σε ορισμένες πόλεις του Ιράν, δε, βγήκαν και στους δρόμους και άρχισαν να κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ.

A family with to kids also victims of the skirmish outside stadium after #USAvIRN @FIFAWorldCup pic.twitter.com/YxpJdPCbr3

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 29, 2022