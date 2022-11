Λευκός Οίκος – Χριστούγεννα: Φωτογραφίες από τον γιορτινό στολισμό

«Μύρισε» Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο, καθώς αποκαλύφθηκε ο στολισμός της προεδρικής κατοικίας που φέρει την υπογραφή της Τζιλ Μπάιντεν. Με ανάρτησή της στα social media η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αποκάλυψε τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς σε όλο τον Λευκό Οίκο, οι οποίοι περιλαμβάνουν πάνω από 83.000 λαμπιόνια, 77 δέντρα και 25 στεφάνια. Το θέμα που διάλεξε η Τζιλ Μπάιντεν για τον φετινό στολισμό είναι το «We The People» (μτφ. «Εμείς οι άνθρωποι»), της φράσης που βρίσκεται στην κορυφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. «Καθώς η χώρα μας προετοιμάζεται για τις γιορτές, οι παραδόσεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά οι κοινές μας αμερικανικές αξίες – η πίστη στις δυνατότητές μας, στην αισιοδοξία και στην ενότητα – αντέχουν από τη μια εποχή στην άλλη», έγραψαν ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν στην επιστολή καλωσορίσματος στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι κάθε δωμάτιο του Λευκού Οίκου έχει τον δικό του ξεχωριστό στολισμό, βασισμένο πάντα στο κεντρικό θέμα. Πιο συγκεκριμένα το Ανατολικό Δωμάτιο έχει στολιστεί για να αντιπροσωπεύει τα 4 μεγάλα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ. Το Μπλε Δωμάτιο παραδοσιακά φιλοξενεί το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, όπου φέτος είναι ένα έλατο Concolor ύψους 5,6 μέτρων με στολίδια που αντιπροσωπεύουν τα επίσημα πουλιά των Πολιτειών και της επικράτειας των ΗΠΑ. Επίσης έχουν την τιμητική τους τα σκυλιά του προεδρικού ζεύγους καθώς και διάφορα χειροποίητα στολίδια μαθητών από όλη την Αμερική. Μάλιστα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο έχουν τοποθετηθεί αστέρια ως στολίδια. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση όπου επάνω τους έχουν χαραχτεί τα ονόματα μελών των δυνάμεων ασφαλείας που «έπεσαν» την ώρα του καθήκοντος.

Deck the Halls! Today, @FLOTUS unveiled the 2022 White House holiday decorations. pic.twitter.com/kRtzyFmzBl

It’s official, the White House is ready for the holidays. pic.twitter.com/QJqKdFMola

— President Biden (@POTUS) November 28, 2022