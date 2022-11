Γερμανού – Μητσοτάκης: Το σχόλιο follower και η απάντησή της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χτες (26/11) στο πλατό της εκπομπής του Alpha «Καλύτερα δεν γίνεται» και παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Ναταλία Γερμανού.

Ωστόσο αρκετοί ήταν οι χρήστες στα social media που σχολίασαν αυτή την συνέντευξη.

Μάλιστα ένας χρήστης στο Twitter έθεσε το ερώτημα στην παρουσιάστρια, αν θα καλέσει κι άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην εκπομπή της.

«Κυρία Ναταλία Γερμανού, αφού κάνατε χαλαρή κουβέντα με τον Πρωθυπουργό (και οκ δεν έχω θέμα), το δίκαιο θα ήταν να καλέσετε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, για μια παρόμοια χαλαρή συζήτηση. Όχι;», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η παρουσιάστρια απάντησε πως ήδη έχει καλέσει έναν άλλο πολιτικό αρχηγό: «Τον έναν τον έχω καλέσει εδώ και ένα μήνα και περιμένω. Ξέρει εκείνος. Και το γραφείο του», τόνισε η Ναταλία Γερμανού.

Μητσοτάκης – Γερμανού: Το ιδιαίτερο δώρο στον πρωθυπουργό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την περιοδεία του στην Καλλιθέα, βρέθηκε στο στούντιο του Alpha για μία κουβέντα με τη Ναταλία Γερμανού. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις γυναίκες, τη σημασία της μαστογραφίας με αφορμή την περιπέτεια της αδελφής του, το έργο της κυβέρνησης, το θέμα της Κιβωτού, τα παιδιά του, ενώ αναφέρθηκε και στις προσωπικές του στιγμές όταν επιστρέφει σπίτι και βλέπει Netflix και τηλεόραση.

Με την ολοκλήρωση της κουβέντας η Ναταλία Γερμανού έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο «Τα 88 ντολμαδάκια» θέλοντας να σχολιάσει τη χιουμοριστική ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο διαδίκτυο, για το τι λείπει από το Καλάθι του Νοικοκυριού.

Το βιβλίο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα «88 ντολμαδάκια» είναι ένα βιβλίο χωρίς αρχή και τέλος. Εμπεριστατωμένη μελέτη ερευνητών του Τμήματος Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης ─ T. Kostakis and E. Gallopoulos,”The 88 Ntolmadakia” eigenvector and beyond Link Analysis and Linear Algebra on children’s books) διαπίστωσε ότι τα «88 Ντολμαδάκια» περιλαμβάνουν ακριβώς 1.921 διαφορετικές ιστορίες. Τέτοιου είδους πρωτοποριακά βιβλία δεν διαβάζονται από την αρχή ως το τέλος, όπως τα συνηθισμένα βιβλία, αλλά αποτελούνται από μικρές ενότητες με τις οποίες ο αναγνώστης συνθέτει τις δικές του ιστορίες.

Ήρωες ιδιαίτεροι τύποι του Ευγένιου Τριβιζά και τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να αποφασίσουν το τέλος οι αναγνώστες-παιδιά είναι τα εξής. Πόσα ντολμαδάκια πρέπει να μαγειρέψει ο μάγειρας της Ντολμανδίας για τους δώδεκα αστρονόμους; Τι σχεδιάζουν οι μυστικοί πράκτορες από τον Πλανήτη των Δεινοσαύρων; Θα χοροπηδήσει το ελεφαντάκι στο κρεβάτι του δημάρχου; Ποιος καραδοκεί πίσω από την πόρτα του σπιτιού με την κόκκινη κληματαριά στην οδό Κοψοχολιάς; Θα ξεφύγει η Έμμα από τους γιγάντιους σκόρους που την καταδιώκουν; Θα βρει τη χαμένη φλογέρα και το πήλινο αηδονάκι ή θα τη μεταμορφώσει ο μάγος του παλατιού σε μανταλάκι της μπουγάδας;